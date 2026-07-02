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Immer im Einsatz

Neue Beamte verstärken das Team der Polizei

Burgenland
02.07.2026 09:11
Die feierliche Ausmusterung ging in der Wirtschaftskammer in Eisenstadt über die Bühne.
Die feierliche Ausmusterung ging in der Wirtschaftskammer in Eisenstadt über die Bühne.(Bild: LPD Burgenland)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Cyber-Kriminalität als wachsende Bedrohung, Eigentumsdelikte, Kampf gegen Extremismus – die Exekutive ist für große Aufgaben gewappnet. Aufgestockt wird das Personal.

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28 Teilnehmer eines Ergänzungslehrganges, davon acht Frauen und 20 Männer, sind feierlich in den Exekutivdienst übernommen worden. Absolviert wurde die Schulung im Bildungszentrum Eisenstadt am Standort der Wirtschaftskammer. Grund zur Freude hatten ebenfalls 27 Bedienstete der Landespolizeidirektion – unter ihnen vier Frauen -, die erfolgreich den Grundausbildungslehrgang für dienstführende Beamte abgeschlossen haben.

Neuer Stellvertreter seit 1. Juli
„Sie tragen wesentlich zur Führung ihrer Dienststellen bei, koordinieren Einsätze, treffen wichtige Entscheidungen im täglichen Polizeidienst und sind zentrale Ansprechpartner für ihre Mitarbeiter“, erklärt Landespolizeidirektor Martin Huber. Als sein neuer Stellvertreter ist Oberst Manfred Schreiner (54) seit 1. Juli offiziell im Amt. Die Karrierestationen des gebürtigen Steirers reichen vom Streifenpolizisten in Niederösterreich über Sonderfunktionen in der Einsatzeinheit EE bis zu Offizierstätigkeiten in der Direktion Spezialeinheiten/EKO Cobra.

Oberst Manfred Schreiner als neuer Stellvertreter.
Oberst Manfred Schreiner als neuer Stellvertreter.(Bild: Victoria Krojer)

„Verantwortungsvolle Aufgabe“
Vielfältig ist ebenso das Arbeitsspektrum der Absolventen des Ergänzungslehrganges – vom Streifendienst über Verkehrs- und Kriminalpolizei bis zur Hilfeleistung in Notlagen. Bundespolizeidirektor General Michael Takacs: „Unsere neuen Polizisten haben eine verantwortungsvolle Aufgabe für die Sicherheit der Menschen in Österreich.“

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