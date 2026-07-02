Neue Beamte verstärken das Team der Polizei

Neuer Stellvertreter seit 1. Juli

„Sie tragen wesentlich zur Führung ihrer Dienststellen bei, koordinieren Einsätze, treffen wichtige Entscheidungen im täglichen Polizeidienst und sind zentrale Ansprechpartner für ihre Mitarbeiter“, erklärt Landespolizeidirektor Martin Huber. Als sein neuer Stellvertreter ist Oberst Manfred Schreiner (54) seit 1. Juli offiziell im Amt. Die Karrierestationen des gebürtigen Steirers reichen vom Streifenpolizisten in Niederösterreich über Sonderfunktionen in der Einsatzeinheit EE bis zu Offizierstätigkeiten in der Direktion Spezialeinheiten/EKO Cobra.