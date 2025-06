Nehammer und Modezar Kutoglu als Brückenbauer

Für ihn ist aus einer Bekanntschaft ein amikales Verhältnis geworden, wie er gesteht: „Ja, und ich kann ehrlich sagen, dass sie zu jenen Menschen gehört, bei denen ich das starke Gefühl habe, dass man sich immer besser versteht, je öfter man einander trifft und spricht. Es ist eine echte Freundschaft.“ Und so wundert es nicht, dass das auch bestimmt nicht der letzte Streich des prominenten, dynamischen Duos sein wird. „Ich habe mich schon in meiner Zeit in New York, als ich mit Ralph Lauren und anderen arbeitete, für karitative Zwecke, wie die Brustkrebsvorsorge eingesetzt“, erzählt uns Atil Kutoglu, „Ich fühle mich mit dem Beruf, den ich habe, sehr privilegiert. Ich kam und komme viel um die Welt herum, lerne währenddessen ständig interessante Persönlichkeiten kennen und bin von all dem sehr erfüllt. Deswegen will ich mit dieser ,Building Bridges‘-Initiative auch wenig davon wieder zurückgeben.“