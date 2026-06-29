Retzer will Schiller einen Orden verleihen lassen

„Ein echter Gentleman“

Am Wochenende dann ereilte die Medien die Nachricht, dass er an einem Herzinfarkt gestorben war. Freunde und Bekannte machten es zur Gewissheit. Christina Mausi Lugner zur „Krone“: „Ich bin sehr betroffen und betrübt, habe einen langjährigen Weggefährten verloren, sehr tragisch!“ Auch Wörthersee-Regie-Glatze Otto Retzer tönt ins selbe Horn: „Er war immer freundlich, ein echter Gentleman, dem posthum ein Orden dafür verliehen werden sollte, dass er das alles an der Seite seiner Frau so mitgemacht hat.“