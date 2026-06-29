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Trauer um „Gentleman“

Retzer will Schiller einen Orden verleihen lassen

Adabei Österreich
29.06.2026 20:00
Friedrich Schiller verstarb überraschend am Wochenende im Alter von 78 Jahren.
Friedrich Schiller verstarb überraschend am Wochenende im Alter von 78 Jahren.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Die Meldung vom Tod Friedrich Schillers am Wochenende kam für alle überraschend. Immerhin war der Geschäftsmann und Ehemann von Charitylady Jeannine Schiller immer wieder auch zuletzt auf Societystreifzügen gesichtet worden. Umso größer ist die Trauer bei Freunden und Weggefährten.

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Solange Jeannine Schiller bei guter Gesundheit war, begleitete sie ihr Mann, der Unternehmer Friedrich Schiller, zu ihren Veranstaltungen. Auch später wurde der 78-Jährige immer wieder auf Events gesichtet, obwohl seine Frau daran nicht mehr teilnehmen konnte, weil sie an Demenz erkrankt ist.

„Ein echter Gentleman“
Am Wochenende dann ereilte die Medien die Nachricht, dass er an einem Herzinfarkt gestorben war. Freunde und Bekannte machten es zur Gewissheit. Christina Mausi Lugner zur „Krone“: „Ich bin sehr betroffen und betrübt, habe einen langjährigen Weggefährten verloren, sehr tragisch!“ Auch Wörthersee-Regie-Glatze Otto Retzer tönt ins selbe Horn: „Er war immer freundlich, ein echter Gentleman, dem posthum ein Orden dafür verliehen werden sollte, dass er das alles an der Seite seiner Frau so mitgemacht hat.“

Über viele Jahrzehnte waren Christina Mausi Lugner und die Schillers befreundet.
Über viele Jahrzehnte waren Christina Mausi Lugner und die Schillers befreundet.(Bild: Andreas Tischler)
Nicht nur mit Jeannine, auch mit Friedrich Schiller war Otto Retzer über Jahre befreundet.
Nicht nur mit Jeannine, auch mit Friedrich Schiller war Otto Retzer über Jahre befreundet.(Bild: Kristian Bissuti)

Die Fürsorge für seine Frau war bis zuletzt zentraler Mittelpunkt, wie er der „Krone“ erzählte, denn 20 Stunden am Tag war er für sie da: „Ich glaube, ich habe das Recht, dass ich ein bisserl fortgehen darf. Umgekehrt hätte ich es auch von ihr gewollt, dass sie noch ein bisserl ihr Leben lebt. . .“

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