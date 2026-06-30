Bilderbuch überrascht Fans mit neuem Bandmitglied

Bilderbuch schlagen ein neues Kapitel auf: Nach dem Abschied von Langzeit-Leadgitarrist Michael Krammer präsentiert die Band eine prominente Nachfolgerin. Mit der jungen Sängerin und Multiinstrumentalistin Uche Yara holen sich die Oberösterreicher eine gefeierte Newcomerin in ihre Live-Besetzung – und kündigen gleichzeitig ihre Rückkehr auf die Konzertbühnen an.
Die heimische Band Bilderbuch baut ihre Live-Besetzung um. Wie die Gruppe am Dienstagabend über ihre Social-Media-Kanäle bekannt gab, übernimmt Uche Yara ab sofort den Part von Leadgitarrist Michael Krammer bei Live-Auftritten. Krammer war im Frühjahr nach vielen Jahren aus der Band ausgeschieden.
Für die 2005 geborene Sängerin und Multiinstrumentalistin ist die Zusammenarbeit mit Bilderbuch nicht neu. Bereits während der „Gelb ist das Feld“-Tour im Jahr 2022 stand sie bei mehreren Konzerten als Support-Act auf der Bühne.
Wenig später spielte sie gemeinsam mit der Band gleich zweimal im Wiener Ernst-Happel-Stadion: einmal im Vorprogramm der Rolling Stones und ein weiteres Mal im Rahmen eines Solidaritätskonzerts für die Ukraine.
Neue Rolle auf der Bühne
Mit ihrem Einstieg übernimmt Uche Yara künftig eine zentrale Funktion bei den Live-Shows der Band. Die Oberösterreicherin gilt als eine der vielversprechendsten jungen Musikerinnen des Landes. Im September soll ihr erstes Soloalbum erscheinen.
Band kündigt Konzert-Comeback an
Zeitgleich mit der Personalentscheidung kündigten die verbliebenen Bandmitglieder Maurice Ernst, Peter Horazdovsky und Philipp Scheibl an, nach längerer Konzertpause in Kürze neue Live-Termine bekanntzugeben.
Für Bilderbuch steht außerdem ein weiteres wichtiges Datum bevor: Am 18. September erscheint mit „∞+1“ das mittlerweile neunte Studioalbum der Band. Die bereits veröffentlichten Singles „Irgendwo“ und „Push Reality“ geben einen ersten Vorgeschmack auf die neue Platte. Eingespielt wurde das Album noch gemeinsam mit Michael Krammer an der Leadgitarre.
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