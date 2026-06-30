Bilderbuch überrascht Fans mit neuem Bandmitglied

Für Bilderbuch steht außerdem ein weiteres wichtiges Datum bevor: Am 18. September erscheint mit „∞+1“ das mittlerweile neunte Studioalbum der Band. Die bereits veröffentlichten Singles „Irgendwo“ und „Push Reality“ geben einen ersten Vorgeschmack auf die neue Platte. Eingespielt wurde das Album noch gemeinsam mit Michael Krammer an der Leadgitarre.