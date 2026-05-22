Illmitzer Hoteliers bauen Klima-aktiv

Acht Zimmer werden ihre Gartenterrasse direkt vor dem Pool haben, die anderen verfügen über 13 bis 16 Quadratmeter große Terrassen. „Großzügig, damit sich unsere Gäste besonders wohlfühlen“, so Reinhard und Tina Sattler, die das Hotel in zweiter Generation führen. Ihr Sohn Matthias ist ebenfalls schon fest eingebunden und bringt seine Ideen ein. Der gesamte Zu- und Umbau steht unter dem Motto Nachhaltigkeit. „Wir bauen Klima-aktiv. Ein durchdachtes Konzept mit Wärmepumpen, Photovoltaik, Dachbegrünung, wassersparenden Armaturen bis hin zur E-Mobilität zeigt wie Umweltschutz gelebt werden kann“, so die Sattlers. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind von Anfang an ihr Credo.