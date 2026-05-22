Illmitzer Hoteliers bauen Klima-aktiv

Das Hotel Nationalpark in Illmitz gibt es seit 1996. Jetzt wird ausgebaut. Dabei stehen das Klima und der Naturschutz im Vordergrund. Nun sollen die Gästen auch den Namensgeber des Hotels in der Unterkunft spüren.
Am 23. September des Vorjahres war Baustart im Nationalparkhotel in Illmitz. Dazu kommen ein neuer Gästetrakt mit 22 Zimmern und großzügigen Terrassen, eine naturnahe Gartenanlage und eine harmonisch eingebettete Poollandschaft.
Acht Zimmer werden ihre Gartenterrasse direkt vor dem Pool haben, die anderen verfügen über 13 bis 16 Quadratmeter große Terrassen. „Großzügig, damit sich unsere Gäste besonders wohlfühlen“, so Reinhard und Tina Sattler, die das Hotel in zweiter Generation führen. Ihr Sohn Matthias ist ebenfalls schon fest eingebunden und bringt seine Ideen ein. Der gesamte Zu- und Umbau steht unter dem Motto Nachhaltigkeit. „Wir bauen Klima-aktiv. Ein durchdachtes Konzept mit Wärmepumpen, Photovoltaik, Dachbegrünung, wassersparenden Armaturen bis hin zur E-Mobilität zeigt wie Umweltschutz gelebt werden kann“, so die Sattlers. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind von Anfang an ihr Credo.
Ein besonderer Hingucker ist die Schilffassade am zugebauten Gästetrakt, die vom Weidener Schilfdecker Van Hoorne umgesetzt wurde und die auch eine zusätzliche Wärmedämmung bietet.
Heimische Firmen in den Bau integriert
Ausgeführt wird der Bau von der Firma Strabag. „Es war eine Vorgabe, möglichst viele regionale Betriebe einzubinden. Immerhin sind sie dann die, die wir brauchen, wenn nach der Eröffnung etwas passiert“, so Sattler. „Also sollen sie auch vom Bau etwas haben.“
Eine Herausforderung war es außerdem während des laufenden Betriebes umzubauen. Dank der Architektur des Hauses geht das aber gut. Die Seminarteilnehmer bemerken kaum etwas von der Baustelle. Von Montag bis Freitag sind es meist Seminarteilnehmer, die das Hotel genießen. Am Wochenende dann Erholungsgäste. Ein Konzept, das seit Jahren funktioniert.
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