Regen stoppt „Carmen“: Opern-Premiere abgesagt

Ein einzigartiges Erlebnis

Mit Georges Bizets „Carmen“ steht im Juli eine der bekanntesten Opern überhaupt auf dem Programm. Das in Sevilla spielende Drama wird dabei erneut als spektakuläre Open-Air-Produktion am Wiener Heumarkt inszeniert. Der Zuschauerbereich selbst wird dabei Teil der Kulisse – der gesamte Bereich verwandelt sich in eine atmosphärische Stierkampfarena, während aufwendige Projektionen das Wiener Konzerthaus und die Bühne in eindrucksvolle Bildwelten tauchen und das Publikum mitten ins Geschehen ziehen.