Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am Wiener Heumarkt

Regen stoppt „Carmen“: Opern-Premiere abgesagt

Wien
01.07.2026 16:11
Regen bremst den Opernstart: Die Premiere von „Carmen“ muss verschoben werden.
Regen bremst den Opernstart: Die Premiere von „Carmen“ muss verschoben werden.(Bild: Wiener Opernsommer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eigentlich hätte Georges Bizets Oper „Carmen“ am Mittwochabend ihre Premiere feiern sollen. Doch ausgerechnet zum großen Auftakt spielt das Wetter nicht mit: Die Premiere des 3. Wiener Opernsommers muss kurzfristig verschoben werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Veranstalter zogen am Mittwochvormittag die Reißleine und sagten die Aufführung in der Opernarena am Wiener Heumarkt wetterbedingt ab. 

Premiere wird am Donnerstag nachgeholt
„Die Wetterlage für den heutigen Premierenabend von Georges Bizets ,Carmen‘ erlaubt es uns leider nicht wie geplant zu spielen“, teilte das Team des Wiener Opernsommers mit. Die gute Nachricht für alle Besucher: Lange warten müssen sie nicht. Die Premiere wird bereits am Donnerstag, 2. Juli, nachgeholt.

Der Einlass beginnt am Donnerstag um 18 Uhr, der Vorstellungsbeginn ist für 19.45 Uhr angesetzt.

Ein einzigartiges Erlebnis
Mit Georges Bizets „Carmen“ steht im Juli eine der bekanntesten Opern überhaupt auf dem Programm. Das in Sevilla spielende Drama wird dabei erneut als spektakuläre Open-Air-Produktion am Wiener Heumarkt inszeniert. Der Zuschauerbereich selbst wird dabei Teil der Kulisse – der gesamte Bereich verwandelt sich in eine atmosphärische Stierkampfarena, während aufwendige Projektionen das Wiener Konzerthaus und die Bühne in eindrucksvolle Bildwelten tauchen und das Publikum mitten ins Geschehen ziehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
01.07.2026 16:11
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
24° / 33°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
24° / 33°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
22° / 33°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 19. Döbling
22° / 33°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 21. Floridsdorf
22° / 33°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Klimageräte & Co
Stromtarif wechseln: E-Control verrät Top-Monat
Diese Politiker bekommen monatlich mehr als 22. 000 Euro.
Mehr als 22.000 Euro
FPÖ hat die meisten Topverdiener im Nationalrat
Hatte 2,48 Promille
Norbert Hofer bleibt trotz Alkofahrt im Landtag
Es war ein für alle Beteiligten psychisch extrem fordernder Einsatz. 
Auch Bekannter tot
Vater mit seinem Sohn unter Wasserfall ertrunken
Selbst in der Nacht gab es keine Abkühlung: Mit einem Tiefstwert von 27,5 Grad wurde in ...
Nächster Rekord
27,5 Grad als Tiefstwert: Auch das gab‘s noch nie!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
157.914 mal gelesen
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
140.049 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Vorarlberg
Vater mit seinem Sohn unter Wasserfall ertrunken
135.720 mal gelesen
Es war ein für alle Beteiligten psychisch extrem fordernder Einsatz. 
Burgenland
Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise
1491 mal kommentiert
Hofer will im Landtag bleiben – der Ruf nach Konsequenzen wird im Landhaus in Eisenstadt ...
Kolumnen
Größter Treppenwitz im Wahl-Fiasko: Babler bleibt
1211 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
988 mal kommentiert
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Mehr Wien
Am Wiener Heumarkt
Regen stoppt „Carmen“: Opern-Premiere abgesagt
Krone Plus Logo
Vorerst 6 Fundstellen
Asbest-Schock: Erste Wiener wollen wegziehen
Kein Schuldnachweis
Trotz blutiger Attacke im Wasserpark – alle frei!
Kämpfer gegen Hundekot
Wiener Gemeinderat Franz Karl (ÖVP) gestorben
Foto-Artprojekt
Willkommen zur Elektro-Häschenschau via Guckloch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf