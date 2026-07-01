Regen stoppt „Carmen“: Opern-Premiere abgesagt

Eigentlich hätte Georges Bizets Oper „Carmen“ am Mittwochabend ihre Premiere feiern sollen. Doch ausgerechnet zum großen Auftakt spielt das Wetter nicht mit: Die Premiere des 3. Wiener Opernsommers muss kurzfristig verschoben werden.
Die Veranstalter zogen am Mittwochvormittag die Reißleine und sagten die Aufführung in der Opernarena am Wiener Heumarkt wetterbedingt ab.
Premiere wird am Donnerstag nachgeholt
„Die Wetterlage für den heutigen Premierenabend von Georges Bizets ,Carmen‘ erlaubt es uns leider nicht wie geplant zu spielen“, teilte das Team des Wiener Opernsommers mit. Die gute Nachricht für alle Besucher: Lange warten müssen sie nicht. Die Premiere wird bereits am Donnerstag, 2. Juli, nachgeholt.
Der Einlass beginnt am Donnerstag um 18 Uhr, der Vorstellungsbeginn ist für 19.45 Uhr angesetzt.
Ein einzigartiges Erlebnis
Mit Georges Bizets „Carmen“ steht im Juli eine der bekanntesten Opern überhaupt auf dem Programm. Das in Sevilla spielende Drama wird dabei erneut als spektakuläre Open-Air-Produktion am Wiener Heumarkt inszeniert. Der Zuschauerbereich selbst wird dabei Teil der Kulisse – der gesamte Bereich verwandelt sich in eine atmosphärische Stierkampfarena, während aufwendige Projektionen das Wiener Konzerthaus und die Bühne in eindrucksvolle Bildwelten tauchen und das Publikum mitten ins Geschehen ziehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.