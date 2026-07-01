Trotz blutiger Attacke im Wasserpark – alle frei!

Mutmaßlicher Drahtzieher weiter auf der Flucht

Während die nun freigesprochenen Angeklagten jede Schuld bestritten und erklärten, sie seien lediglich zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen oder aus Neugier zum Treffpunkt gekommen, bleibt der mutmaßliche Organisator des Angriffs verschwunden. Der laut Ermittlern als Drahtzieher geltende Verdächtige konnte bis heute nicht gefasst werden. Auch zahlreiche weitere Beteiligte an der Schlägerei sind nach wie vor nicht ausgeforscht.