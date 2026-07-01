Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kein Schuldnachweis

Trotz blutiger Attacke im Wasserpark – alle frei!

Gericht
01.07.2026 14:45
Rund 30 Personen sollen an der blutigen Attacke im Wasserpark vergangenen November teilgenommen ...
Rund 30 Personen sollen an der blutigen Attacke im Wasserpark vergangenen November teilgenommen haben. Jetzt wurden alle Angeklagten freigesprochen.(Bild: Krone-Collage/APA/HELMUT FOHRINGER, Hannah Tilly, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Paukenschlag im Wiener Landesgericht: Im Prozess um den brutalen Gruppenangriff auf vier junge Männer im Wasserpark in Wien-Floridsdorf sind am Mittwoch alle zehn Angeklagten freigesprochen worden. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. Die zehn Männer im Alter zwischen 15 und 27 Jahren wurden umgehend aus der Haft entlassen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dabei hatte der Fall im vergangenen November für Entsetzen gesorgt. Rund 30 Syrer sollen am 19. November 2025 mit Stöcken, Schlagringen, Pfefferspray, Messern und sogar einer Schreckschusspistole auf vier junge Männer losgegangen sein. Die Opfer wurden teils schwer verletzt. Die Anklage sprach von einer „massiven Gewaltattacke“.

Beweise reichten für Verurteilung nicht aus
Schon am Dienstag sorgte der Prozess für eine überraschende Wende. Mehrere Opfer änderten im Zeugenstand ihre bisherigen Aussagen. Am Mittwoch erklärten weitere Zeugen, sie könnten sich an die Geschehnisse nicht mehr erinnern. Am Ende reichten die Beweise für eine Verurteilung nicht aus.

Den Angeklagten wurde schwere Körperverletzung vorgeworfen. Einzelnen wurde lediglich eine Beteiligung an der Tat angelastet, anderen nur ein versuchter Angriff. Gegen den jüngsten Angeklagten stand sogar der Vorwurf des versuchten Mordes im Raum.

Streit wegen angeblicher „Ehrverletzung“
Auslöser der Eskalation soll laut Anklage eine „Ehrverletzung“ gewesen sein. Einer der späteren Beschuldigten habe die Kränkung nicht hinnehmen wollen und Bekannte über eine Chatgruppe nach Floridsdorf gerufen. Dort habe es laut Anklage eine „gewaltige Abreibung“ geben sollen.

Lesen Sie auch:
Im Wiener Landesgericht müssen sich die zehn Angeklagten nun wegen der brutalen Messerattacke ...
14-Jähriger entkam Tod
„Aussprache“ endete blutig: Zehn Syrer vor Gericht
15.06.2026

Das spätere Opfer war nach eigenen Angaben zu einer friedlichen Aussprache auf den Skaterplatz im Wasserpark bestellt worden. Zur Sicherheit nahm er seinen jüngeren Bruder und zwei Freunde mit. Statt eines Gesprächs kam es jedoch zu einer brutalen Attacke.

Mutmaßlicher Drahtzieher weiter auf der Flucht
Während die nun freigesprochenen Angeklagten jede Schuld bestritten und erklärten, sie seien lediglich zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen oder aus Neugier zum Treffpunkt gekommen, bleibt der mutmaßliche Organisator des Angriffs verschwunden. Der laut Ermittlern als Drahtzieher geltende Verdächtige konnte bis heute nicht gefasst werden. Auch zahlreiche weitere Beteiligte an der Schlägerei sind nach wie vor nicht ausgeforscht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
01.07.2026 14:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Diese Politiker bekommen monatlich mehr als 22. 000 Euro.
Mehr als 22.000 Euro
FPÖ hat die meisten Topverdiener im Nationalrat
Hatte 2,48 Promille
Norbert Hofer bleibt trotz Alkofahrt im Landtag
Es war ein für alle Beteiligten psychisch extrem fordernder Einsatz. 
Auch Bekannter tot
Vater mit seinem Sohn unter Wasserfall ertrunken
Selbst in der Nacht gab es keine Abkühlung: Mit einem Tiefstwert von 27,5 Grad wurde in ...
Nächster Rekord
27,5 Grad als Tiefstwert: Auch das gab‘s noch nie!
In Deutschland wurde ein neuer Hitzenachtrekord aufgestellt und brachte Menschen in Ostsachsen ...
Europa schwitzt
41,7 Grad: In Deutschland purzeln die Hitzerekorde
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Auch Algerien ärgerte sich über Mahrez‘ Treffer
162.285 mal gelesen
Für sein spätes Tor musste sich Riyad Mahrez (l.) auch von den eigenen Mitspielern etwas ...
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
157.483 mal gelesen
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
139.068 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Burgenland
Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise
1479 mal kommentiert
Hofer will im Landtag bleiben – der Ruf nach Konsequenzen wird im Landhaus in Eisenstadt ...
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
1299 mal kommentiert
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Kolumnen
Größter Treppenwitz im Wahl-Fiasko: Babler bleibt
1210 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Mehr Gericht
Kein Schuldnachweis
Trotz blutiger Attacke im Wasserpark – alle frei!
„Krone“-Kommentar
Die Koalition und ihre verkorkste Justizreform
„Bro, gib mir“
Zwei Überfälle mit zwei Pistolen auf einer Brücke
Bundesstaatsanwalt
OGH-Präsident zu Reform: „Das wird so nichts mehr“
Krone Plus Logo
Hilfe aus der Schweiz
Ist er es doch nicht? Krimi um radelnden Räuber
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf