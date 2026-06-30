Friends are shocked
After Axe Murder: “He Was Always Jealous”
In the wake of the horrific murder, not only is the entire town of Friesach in shock, but so are the victim’s friends and acquaintances. And while they describe the 29-year-old as a cheerful and helpful person, they paint a grim picture of the perpetrator.
Birds are chirping, a lawnmower is running, and the blazing sun beats down from the sky: On the surface, this Tuesday morning in the Carinthian town of Friesach seems like a typical summer day. But appearances are deceiving. The gruesome murder has shaken the entire community and hangs like a heavy veil over the castle town. This is especially true in the residential neighborhood where the 30-year-old woman lived with her two children and her new partner.
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