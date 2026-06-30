After Axe Murder: “He Was Always Jealous”

Birds are chirping, a lawnmower is running, and the blazing sun beats down from the sky: On the surface, this Tuesday morning in the Carinthian town of Friesach seems like a typical summer day. But appearances are deceiving. The gruesome murder has shaken the entire community and hangs like a heavy veil over the castle town. This is especially true in the residential neighborhood where the 30-year-old woman lived with her two children and her new partner.