Tabak-Alternativen werden ab April deutlich teurer

Ab April kommt die Reform, E-Zigaretten und Nikotinbeutel (Pouches) werden Teil des Trafiken-Monopols. Sie fallen damit erstmals unter die Tabaksteuer. Die Steuer ist auf die Menge gerechnet, dürfte aber rund 10 Prozent des bisherigen Nettopreises ausmachen. Die Hersteller geben das weiter und dürften ihre Preise anpassen. Den Anfang macht Philip Morris, erfuhr die „Krone“ aus Trafikantenkreisen. Ab 1. April wird es teurer.