Dieses Produkt stößt Marlboro vom Tabakthron

In Zukunft will der Konzern gar keine Zigaretten mehr verkaufen. Diese „gehören ins Museum“, heißt es. Stattdessen will Philip Morris sein Milliardengeschäft mit Alternativprodukten retten. Der Tabakerhitzer Iqos hat das langjährige Aushängeschild Marlboro mittlerweile überholt. Die Regulatorik in vielen Ländern wird das Rauchen immer weiter verdrängen, daher sind Zigaretten kein so zukunftsträchtiges Geschäft mehr.

Nikotinbeutel und Tabakerhitzer „weniger schädlich“

Neben Tabakerhitzern verdient der Konzern gut mit „Pouches“ (Nikotinbeuteln). Beide Produkte sind laut mehrerer Studien zwar sehr wohl schädlich und machen auch sehr süchtig, allerdings sind die gesundheitlichen Auswirkungen weniger schlimm als bei Zigaretten. Auch in Österreich nehmen die Alternativprodukte am Markt zu und sollen bald auch stärker besteuert werden.