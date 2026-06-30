Wo auf dieser Welt der Kommunismus regiert

Von den Umfragedaten der AfD bis zu Regierungswechseln in Lateinamerika wird von einem Rechtsruck geredet. Das scheint sich in Graz mit der KPÖ als großem Wahlsieger nicht herumgesprochen zu haben. Wo sind dunkelrote Linke vulgo Kommunisten sonst noch in der Regierung?
In fünf Ländern – China, Kuba, Laos, Nordkorea und Vietnam – regieren Kommunisten als Staatsparteien. So gesehen ist der Kommunismus nach dem Zerfall des „Ostblocks“ – der Sowjetunion und ihrer Verbündeten – auf nationaler Ebene nicht völlig am Ende. Schließlich wird die Volksrepublik China politisch und wirtschaftlich immer mächtiger.
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