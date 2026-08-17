Trainer-Aus in Bundesliga? „Glaube, das war’s!“

„Ich glaube, da stimmt einiges nicht“

Jetzt gerät auch der Trainer unter Druck. „Ich glaube, das war‘s. Weil da hat es schon vorher gegärt. Wir haben über das Transparent (Anm. d. Red.: „Feldhofer raus“) geredet. Ich glaube, da stimmt einiges nicht“, meinte etwa Legende Hans Krankl bei seiner Sky-Analyse. Er glaubt, dass Feldhofer schon bald nicht mehr auf der Trainerbank sitzen wird. „Ich sehe schwarz für ihn, aber ich hoffe für ihn das Allerbeste.“