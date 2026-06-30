WHO: Kommende Hitzewellen werden noch schlimmer

Die aktuelle Gluthitze in Europa ist der WHO zufolge nur eine Generalprobe für das, was noch auf uns zukommt. Hans Kluge, WHO-Regionaldirektor für Europa, warnt daher: „Die nächsten Sommer werden noch schwieriger werden.“ Hitzewellen seien längst keine einmaligen Extremereignisse mehr. Sie werden häufiger auftreten und länger dauern.
Rettungsdienste meldeten derzeit laut WHO Rekordzahlen zu Einsätzen. In Frankreich sei die Zahl der Notrufe in einigen Städten um bis zu 50 Prozent gestiegen.
In London sei vergangene Woche die höchste Zahl an Notrufen in lebensbedrohlichen Situationen registriert worden, die der Rettungsdienst dort jemals an einem Tag verzeichnet habe. Und in Spanien habe es binnen weniger Tage geschätzt mehr als 300 hitzebedingte Todesfälle gegeben.
Auch in Österreich wurden in den vergangenen Tagen Temperaturrekorde pulverisiert, auch hierzulande gab es Todesfälle in Zusammenhang mit der Hitze zu beklagen. Zudem kam es zu zahlreichen Wald- und Flurbränden.
Europäische Länder nur mangelhaft vorbereitet
Auf solche Situationen seien viele Staaten nach wie vor nicht ausreichend vorbereitet, mahnte Kluge. „Mehr als die Hälfte der europäischen Länder verfügt bisher noch immer nicht über einen umfassenden Hitzeaktionsplan.“ Dieser könne Leben retten – gemeinsam mit Frühwarnsystemen, kühlen Orten und der Unterstützung gefährdeter Menschen.
In manchen Ländern und Städten sieht Kluge gute Vorbilder. Barcelona etwa habe sein Netz an Klimaschutzräumen auf mehr als 500 Standorte ausgeweitet. Dazu zählen etwa Bibliotheken, Parks und Apotheken. Paris habe sein Register für Kontrollanrufe bei besonders gefährdeten Bürgerinnen und Bürgern aktiviert und den Verkauf von Alkohol eingeschränkt. „Das sind nur wenige Beispiele für praktische und gut umsetzbare Maßnahmen“, so Kluge. „Jede Stadt in Europa sollte über vergleichbare Konzepte verfügen.“
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