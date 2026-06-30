WHO: Kommende Hitzewellen werden noch schlimmer

In manchen Ländern und Städten sieht Kluge gute Vorbilder. Barcelona etwa habe sein Netz an Klimaschutzräumen auf mehr als 500 Standorte ausgeweitet. Dazu zählen etwa Bibliotheken, Parks und Apotheken. Paris habe sein Register für Kontrollanrufe bei besonders gefährdeten Bürgerinnen und Bürgern aktiviert und den Verkauf von Alkohol eingeschränkt. „Das sind nur wenige Beispiele für praktische und gut umsetzbare Maßnahmen“, so Kluge. „Jede Stadt in Europa sollte über vergleichbare Konzepte verfügen.“