„Alle Menschen kommen an Grenze ihrer Kapazitäten“

Pflegende ebenfalls belastet

Gesundheitsökonomin Andrea Schmidt von der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) will außerdem bei den pflegenden Angehörigen ansetzen. In Österreich gebe es zurzeit mindestens eine Million Angehörige, die sich um Familie oder Freunde kümmern. Das mache rund 80 Prozent der Pflege in Österreich aus. Dabei bekämen auch die Pflegenden die Hitze zu spüren. „Pflegende Angehörige sind häufig sozial isoliert und psychisch belastet, weil sie aufgrund der Betreuung, die sie für ihre Angehörigen leisten, nicht außer Haus können – auch wenn es heiß ist“, so die Expertin. Gleichzeitig werden pflegende Angehörige laut Schmidt immer wichtiger, „weil immer weniger Angehörige pro pflegebedürftiger Person zur Verfügung stehen“.