Mutmaßlicher Killer soll Baby geschüttelt haben

Vater soll Kind geschüttelt haben

Laut Informationen, die dem „Spiegel“ vorliegen, soll der Vater sein drei Monate altes Baby geschüttelt haben. Ein Arzt habe die Verletzungen festgestellt. Die Mutter des Kindes (34) soll zu dem Zeitpunkt bereits von dem Mann getrennt gewesen sein. Demnach gibt es auch zwei Gerichtsentscheide im Sorgerechtsstreit um das Baby, der wohl der Auslöser für die grausame Tat war. Mehr Details dazu sind bislang nicht bekannt.