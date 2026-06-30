Klinsmann: „Das stürzt Deutschland in tiefes Loch“

Rückendeckung für Julian Nagelsmann durch Rudi Völler

Trotz der harschen Kritik von außen stellt sich die sportliche Leitung des DFB vorerst schützend vor Nagelsmann. DFB-Sportdirektor Rudi Völler äußerte sich kurz nach dem Abpfiff defensiv, signalisierte jedoch Vertrauen in die Fähigkeiten des aktuellen Trainers: „Ich bin nicht der DFB alleine. Jeder weiß, wie ich zu Julian stehe. Er ist immer noch ein absoluter Top-Trainer. Ich bin überzeugt, dass er wahrscheinlich der richtige ist, weiterzumachen. Er ist ein Kämpfer. Mehr kann und will ich nicht dazu sagen im Moment. Wir setzen uns noch einmal zusammen in den nächsten ein, zwei Tagen und dann wird man sehen. Für mich ist er die richtige Person am richtigen Ort.“