Ein Fernseher erfordert den Weitblick der Justiz

Was üblich und gratis ist

Also der Deutsche ordert den Fernseher. Der wird von einer Spedition geliefert. Die Verpackung ist beschädigt, das wird schriftlich vermerkt. Es handelt sich um ein falsches Modell. Das Display ist zerkratzt. Der Mann tritt mit dem Händler in Kontakt, nachdem er das Gerät um 300 Euro auf dessen Funktionsfähigkeit hat überprüfen lassen. Man einigt sich nach mehreren Wochen, dass Geld und Fernseher wieder die Besitzer wechseln. Der Händler überweist die 5500 Euro. Der Angeklagte ist nicht daheim, als der Spediteur das ramponierte Trum abholen will. Er wird anderswo fündig und bestellt einen neuen Flatscreen. Bei der Lieferung will er den zuvor gekauften zum Verschrotten mitgegeben haben. „Das ist üblich und gratis.“ Es gibt keinen Beleg.