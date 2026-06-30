Abgespeckte Spritpreisbremse gilt ab Mittwoch

Zustimmung zur Spritpreisbremse kam am Dienstag von der SPÖ, Kritik daran von der FPÖ. „Die Spritpreisbremse verhindert, dass sich Ölkonzerne und Tankstellen in der Krise ein Körberlgeld einstecken (...). Sollte der Krieg im Iran wieder eskalieren und die internationalen Preise stark ansteigen, werden wir wieder verschärfen“, sagte SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll. Von einem „Hohn für alle Autofahrer und Pendler“ sprach hingegen FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz. „Bei aktuellen Preisen von rund 1,70 Euro für Diesel und 1,65 Euro für Benzin ist das nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein, sondern eine pure Provokation (...).“ Entlastung würde eine Streichung der CO₂-Steuer und eine Halbierung der Mineralölsteuer bringen.