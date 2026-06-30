Politik-Appell nach Streit bei KV-Verhandlungen

Gleichzeitig macht die Staatssekretärin klar, dass sie die Verhandlungen nicht an sich ziehen wolle. „Meine Tür steht beiden Seiten jederzeit offen. Nicht, um Verhandlungen zu führen, sondern um Brücken zu bauen.“ Der Tourismus sei einer der wichtigsten Wirtschafts- und Beschäftigungsmotoren des Landes. Umso wichtiger sei eine Einigung, die den Beschäftigten Perspektiven biete, ohne die Betriebe zu überfordern. „Die Basis jeder guten Lohnerhöhung sind gesunde Betriebe. Und die Basis jedes erfolgreichen Betriebs sind motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so die ÖVP-Staatssekretärin.