Bei Jagd aus Versehen besten Freund erschossen

Gewehr zur Nachsuche mitgenommen

An jenem Abend hatte er vom Hochsitz aus ein Wildschwein geschossen. Es sprang aber ab (flüchtete, Anm.). Für die Nachsuche rief er seinen Freund an, der mit dem Zweitangeklagten zum Hochsitz kam. Weil man nicht wusste, ob das Tier verendet ist, riet das spätere Opfer dem Erstangeklagten, sein Gewehr mitzunehmen, falls das Tier angreift. „Ich habe mir das Gewehr umgehängt“, erklärt er Richterin Julia Riffel. „Ich bin sicher, dass ich es nicht repetiert habe.“ Ausschließen kann er es aber nicht. „Ich habe das hunderte Mal durchgespielt. Ich habe keine Erinnerung.“ - „Haben Sie geschaut, ob ihr Gewehr gespannt, gesichert oder ungesichert war? Haben Sie es irgendwie überprüft?“, fragt die Richterin. „Nein“, antwortet der 57-Jährige.