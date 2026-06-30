„Mein Chef hat mir diese verrückte Aktion erlaubt“

Österreich hat erstmals nach 44 Jahren bei einer WM wieder die Gruppenphase überstanden. „Da heißt‘s dabei sein“, denkt sich ein steirischer Fußball-Fan – und liefert eine ziemlich verrückte Aktion ...
Montag Früh landete Martin Wachter, Obmann des ÖFB-Fanclubs „Blutgruppe Rot-weiß-Rot“, aus Kansas City kommend in Wien-Schwechat. Um 13 Uhr trat der Steirer seinen Dienst bei Voestalpine in Kindberg an. Zuvor hatte er schon mit seinem Chef Manfred Glitzner telefoniert.
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