„Mein Chef hat mir diese verrückte Aktion erlaubt“

Montag Früh landete Martin Wachter, Obmann des ÖFB-Fanclubs „Blutgruppe Rot-weiß-Rot“, aus Kansas City kommend in Wien-Schwechat. Um 13 Uhr trat der Steirer seinen Dienst bei Voestalpine in Kindberg an. Zuvor hatte er schon mit seinem Chef Manfred Glitzner telefoniert.