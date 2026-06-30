Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Red Bull Salzburg

Abgang steht bevor, Stargast sah beim Training zu

Red Bull Salzburg
30.06.2026 14:04
Sportboss Marcus Mann treibt die Kaderplanung bei Red Bull Salzburg voran.
Sportboss Marcus Mann treibt die Kaderplanung bei Red Bull Salzburg voran.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Beim ersten von zwei Trainings des Tages sah bei Red Bull Salzburg ein bekannter Name vom Balkon aus zu. Während er den ersten Auftritt von Neuzugang Abubakr Barry beobachtete, war ein anderer Spieler gar nicht dabei. Er weilt für Vertragsgespräche im Ausland.  

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Am Tag, nachdem die Verpflichtung offiziell wurde, stand Abubakr Barry bereits bei Red Bull Salzburg auf dem Trainingsplatz. Knapp 100 Minuten dauerte die erste Einheit des Tages, am Nachmittag wird noch eine zweite folgen. Diese findet aber im Inneren statt. 

Während Danny Röhl und sein Trainerteam die Spieler anleiteten, wurden die Bullen von einem namhaften Gast vom Balkon des Trainingszentrum aus beobachtet. Mario Gomez, technischer Direktor im Fußballkosmos von Red Bull, stattete dem Klub um Sportboss Marcus Mann einen Besuch ab. 

Lesen Sie auch:
Vor dem freien Sonntag trainierte Red Bull Salzburg (Symboldbild) am Samstag noch einmal. 
Sport Tv Logo
Schöner Grund
Überraschendes Comeback bei Red Bull Salzburg
27.06.2026

Moussa Yeo steht vor Abgang
Sein deutscher Landsmann treibt indes die Kaderplanungen voran. Aller Voraussicht nach wird Moussa Yeo der nächste Kicker sein, der die Bullen verlässt. Der Malier fehlte am Vormittag – wie der erkrankte Stefan Lainer – beim Training, weil er für Vertragsgespräche im Ausland weilt. Das bestätigte der Klub gegenüber der „Krone“. Den Offensivmann zieht es laut Medienberichten zu Swansea City, dürfte in Zukunft also die Schuhe in der englischen zweiten Liga schnüren. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Red Bull Salzburg
30.06.2026 14:04
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Sportkrone Inside
Nachbesprechung: DFB-Debakel und Nagelsmann-Aus?
FOLGE VON DIENSTAG
Special Olympics: 3000 turnen zusammen mit Philipp
Krone-WM-Studio
„Komme mit vielen Dingen von ihm nicht zurecht“
Highlights im Video
Fehlschuss-Drama bei Marokko gegen Niederlande
Alle Highlights
Video: Tor in Minute 95 – Brasilien dreht Partie
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
274.266 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
187.708 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Auch Algerien ärgerte sich über Mahrez‘ Treffer
158.421 mal gelesen
Für sein spätes Tor musste sich Riyad Mahrez (l.) auch von den eigenen Mitspielern etwas ...
Steiermark
KPÖ-Triumph in Graz: Mit 36 Prozent haushoch voran
2350 mal kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
1289 mal kommentiert
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Burgenland
Hofer drohen jetzt ernste persönliche Konsequenzen
1273 mal kommentiert
Hofer ist ein leidenschaftlicher Pilot.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf