Abgang steht bevor, Stargast sah beim Training zu

Moussa Yeo steht vor Abgang

Sein deutscher Landsmann treibt indes die Kaderplanungen voran. Aller Voraussicht nach wird Moussa Yeo der nächste Kicker sein, der die Bullen verlässt. Der Malier fehlte am Vormittag – wie der erkrankte Stefan Lainer – beim Training, weil er für Vertragsgespräche im Ausland weilt. Das bestätigte der Klub gegenüber der „Krone“. Den Offensivmann zieht es laut Medienberichten zu Swansea City, dürfte in Zukunft also die Schuhe in der englischen zweiten Liga schnüren.