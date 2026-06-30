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Vier Verletzte

Brand in Lustenau brachte Einsatzkräfte ans Limit

Chronik
30.06.2026 14:35
Der Sachschaden ist immens.
Der Sachschaden ist immens.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In Lustenau (Vorarlberg) ist am Dienstagmittag ein Gartenschuppen in Brand geraten. Das Feuer breitete sich binnen weniger Minuten auf eine Garage und das angrenzende Wohnhaus aus. Wegen der Gluthitze gestaltete sich der Einsatz für die Feuerwehrleute sehr herausfordernd.

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Gegen Mittag wurde den Einsatzkräften gemeldet, dass in der Lustenauer Haydngasse ein Gartenschuppen brennen würde. Vor Ort angekommen, stellte sich die Lage aber weit brisanter dar. Die Flammen hatten bereits auf eine Garage sowie das Dachgeschoss des direkt anliegenden Wohnhauses übergegriffen, die riesige Rauchsäule war weithin sichtbar.

Einsatz bei großer Hitze
Ein Großaufgebot von 100 Kräften machte sich daran, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Aufgrund der extremen Außentemperaturen wurde der Einsatz für die Florianijünger zu einer regelrechten Tortur. Um der Backofenhitze zumindest etwas entgegenzusetzen, wurden kühle Getränke zum Brandort gebracht.

Vier Leichtverletzte
Am Ende gelang es, den Brand zu löschen. Der Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern, er dürfte aber erheblich sein. Vier Personen zogen sich leichte Verletzungen zu, eine davon wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. 

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