Brand in Lustenau brachte Einsatzkräfte ans Limit

Einsatz bei großer Hitze

Ein Großaufgebot von 100 Kräften machte sich daran, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Aufgrund der extremen Außentemperaturen wurde der Einsatz für die Florianijünger zu einer regelrechten Tortur. Um der Backofenhitze zumindest etwas entgegenzusetzen, wurden kühle Getränke zum Brandort gebracht.