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„Depp eifersüchtig“

Cara Delevingne bestätigt Beziehung zu Amber Heard

Society International
30.06.2026 14:00
Cara Delevingne sprach erstmals offen über ihre Beziehung zu Amber Heard.
Cara Delevingne sprach erstmals offen über ihre Beziehung zu Amber Heard.(Bild: Krone-Collage/AFP/ROBYN BECK)
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Von krone.at

Bereits 2016 wurde über eine mögliche Beziehung zwischen Amber Heard und Cara Delevingne spekuliert. Bilder sorgten damals für Aufsehen. Keine der beiden äußerte sich jedoch zu ihrer Verbindung. In einem Podcast hat Delevingne nun erstmals öffentlich über ihre Beziehung mit Heard gesprochen.

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Cara Delevingne setzte den Spekulationen über ihre Beziehung zu Amber Heard einen Schlussstrich! Im „The Louis Theroux Podcast“ spricht sie offen darüber, was vor rund zehn Jahren zwischen ihnen passiert war.

Scheidungsdrama zwischen Heard und Depp
Amber Heard reichte 2016 die Scheidung von ihrem Ehemann Johnny Depp ein. Damals waren die beiden etwas länger als ein Jahr verheiratet gewesen. Offiziell wurde die Scheidung dann 2017 vollzogen. Kurz darauf sorgten Gerüchte rund um eine Affäre zwischen Heard und Delevingne für Schlagzeilen.

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„Waren verbandelt“
Im Podcast mit dem Journalisten Louis Theroux gesteht das Model jetzt: „Wir standen uns lange Zeit nahe, und als sie sich dann scheiden ließ, ja, da waren wir miteinander verbandelt.“ Die beiden Frauen wurden 2016 zusammen in London gesichtet, kannten sich zum damaligen Zeitpunkt aber schon seit rund drei Jahren.

Depp „von Eifersucht zerfressen“
Zum ersten Mal trafen Cara und Amber bei einem Filmprojekt aufeinander, an dem auch Johnny Depp mitwirkte. Für den Krimi „London Fields“ standen die drei vor der Kamera. Depp war damals schon mit Amber Heard liiert und habe die Beziehung zwischen den beiden Frauen als kritisch betrachtet. Im Interview meinte Delevingne, er sei „ziemlich von Eifersucht zerfressen“ gewesen.

Cara Delevingne zu Gast im Podcast von Louis Theroux.
Cara Delevingne zu Gast im Podcast von Louis Theroux.(Bild: Screenshot/YouTube @Louis Theroux)

Beziehung nie offiziell
Zum Zeitpunkt des Filmdrehs sei allerdings noch nichts zwischen Cara und Amber gelaufen. „Später, nach ihrer Scheidung, schon, schätze ich. Nein, ich schätze nicht. Ich weiß es. Ja.“ Exklusiv war die Beziehung aber nie. Die frisch geschiedene Heard sei damals „auch mit anderen Menschen zusammen“ gewesen, so Delevingne. Namen nannte sie dabei keine. Theroux half nach: „Na ja, mit Elon [Musk, Anm.].“ Delevingnes Antwort: „Na bitte.“

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