Cara Delevingne bestätigt Beziehung zu Amber Heard

Beziehung nie offiziell

Zum Zeitpunkt des Filmdrehs sei allerdings noch nichts zwischen Cara und Amber gelaufen. „Später, nach ihrer Scheidung, schon, schätze ich. Nein, ich schätze nicht. Ich weiß es. Ja.“ Exklusiv war die Beziehung aber nie. Die frisch geschiedene Heard sei damals „auch mit anderen Menschen zusammen“ gewesen, so Delevingne. Namen nannte sie dabei keine. Theroux half nach: „Na ja, mit Elon [Musk, Anm.].“ Delevingnes Antwort: „Na bitte.“