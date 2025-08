Regierung friert Gehälter der Spitzenpolitiker ein

Vielfach wurde die Bundesregierung kritisiert, weil sie sich trotz Sparzwangs eine Rekordzahl an Mitgliedern und große Kabinette leistet. Jetzt will sie ein „bewusstes Zeichen der Zurückhaltung“ setzen: Kommendes Jahr sollen die Gehälter der Spitzenpolitiker nicht an die Inflation angepasst werden.