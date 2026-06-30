Geheimtipps und große Namen in Wien zum Nulltarif

Dass die Strahlkraft des Festivals steigt, ließ sich auch an den Bewerbungen von Künstlern ablesen: Von heuer 3500 kamen allein 500 aus Deutschland. Immer mehr Menschen reisen auch für das Festival nach Wien, weil sie laut Kaup-Hasler den „so unexklusiven Zugang zu Kultur einzigartig“ finden. Gastronomie gibt es aber weiterhin bei den meisten Spielstätten keine – für einen absolut gelungenen Abend sollte man also nicht auf die Selbstversorgung, zumindest mit Getränken, vergessen.