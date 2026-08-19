Fix! Mitchell ist Sturms teuerster Verteidiger

Die berühmte Tinte ist trocken! Racing Straßburg aus der französischen Ligue 1 sicherte sich die Dienste von Sturm-Verteidiger Jeyland Mitchell. Der Costa Ricaner unterschreibt bei den Franzosen einen Vertrag bis 2031.
Mitchell kam im Sommer 2025 vorerst leihweise von Feyenoord Rotterdam zum SK Sturm und wurde anschließend fix verpflichtet. Der 25-fache Teamspieler Costa Ricas absolvierte insgesamt 32 Spiele für Sturm, in denen ihm zwei Tore und zwei Assists gelangen. Mitchell wechselt mit sofortiger Wirkung und wird zum mit Abstand teuersten Defensiv-Verkauf in der Geschichte des SK Sturm. Kolportiert wird eine Gesamtsumme von über acht Millionen Euro – exklusive weiterer Bonuszahlungen.
Ich hatte ein großartiges Jahr in Graz, konnte mich sportlich und persönlich enorm weiterentwickeln. Ich werde Sturm, die Stadt und die Fans nie vergessen.
Jeyland Mitchell
Sturm-Sportchef Michael Parensen ist erfreut. „Wir haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass wir mit Jeyland einen klaren Plan verfolgen und neben seinem enormen sportlichen Wert am Platz auch die wirtschaftliche Komponente seiner Verpflichtung im Blick haben müssen. Umso mehr freut es uns, dass wir nun eine ausgezeichnete Lösung für alle Beteiligten gefunden haben und mit diesem Transfer im Hinblick auf Abgänge im Defensivbereich neue wirtschaftliche Maßstäbe setzen konnten.“
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