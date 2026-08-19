Fix! Mitchell ist Sturms teuerster Verteidiger

Sturm-Sportchef Michael Parensen ist erfreut. „Wir haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass wir mit Jeyland einen klaren Plan verfolgen und neben seinem enormen sportlichen Wert am Platz auch die wirtschaftliche Komponente seiner Verpflichtung im Blick haben müssen. Umso mehr freut es uns, dass wir nun eine ausgezeichnete Lösung für alle Beteiligten gefunden haben und mit diesem Transfer im Hinblick auf Abgänge im Defensivbereich neue wirtschaftliche Maßstäbe setzen konnten.“