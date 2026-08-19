Marko über Verstappen: „Es wäre das Beste, wenn …“

Wie sieht die Zukunft von Max Verstappen aus? Nachdem es zuletzt zahlreiche Gerüchte um einen möglichen Abgang des Red-Bull-Piloten gegeben hatte, meldet sich nun auch Helmut Marko zu Wort.
Ende des vergangenen Jahres hatte sich Helmut Marko aus der Formel 1 zurückgezogen. Aktuell steht sein einstiger Star-Schützling enorm im Fokus. Ein Abschied von Red Bull wird bei Max Verstappen immer wieder zum Thema. Marko hofft auf einen Verbleib des vierfachen Champions.
„Es wäre das Beste für beide Seiten, wenn sie weiter kooperieren würden“, sagt der 83-jährige Grazer, der 20 Jahre lang Motorsportberater bei Red Bull war, gegenüber der „Sport Bild“. „Ich glaube, dass man da auf einem guten Weg ist.“
„Er ist die Galionsfigur des Rennstalls“
Der Kontrakt von Verstappen bei Red Bull ist noch bis 2028 gültig, es gibt jedoch eine Ausstiegsklausel im Vertrag. Mercedes und McLaren werden immer wieder als mögliche Abnehmer genannt.
„Max ist ja nicht nur der Fahrer, er ist die Galionsfigur von Red Bull“, unterstreicht Marko und pocht auf eine zeitnahe Verkündung der weiteren Zusammenarbeit.
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