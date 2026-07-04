24-Jährige kommt von Straße ab: Pkw überschlagen

Gegen 21.15 Uhr fuhr die junge Lenkerin auf der L29 von Lingenau kommend in Fahrtrichtung Egg, da verlor sie plötzlich im Bereich einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache die Herrschaft über ihr Fahrzeug. Der Wagen kam von der Straße ab, wurde in weiterer Folge regelrecht über eine leichte Geländekuppe katapultiert, überschlug sich und kam schließlich auf den Rädern in einem angrenzenden Feld zum Stillstand.