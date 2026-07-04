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Unfall in Vorarlberg

24-Jährige kommt von Straße ab: Pkw überschlagen

Vorarlberg
04.07.2026 10:23
Der Audi dürfte wohl als Totalschaden eingestuft werden.
Der Audi dürfte wohl als Totalschaden eingestuft werden.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In Egg (Vorarlberg) wurden am Freitagabend eine junge Lenkerin und ihr Begleiter bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ihr Fahrzeug war von der Fahrbahn abgekommen, hob dann über eine Kuppe ab und landete nach einem Überschlag in einer Wiese.

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Gegen 21.15 Uhr fuhr die junge Lenkerin auf der L29 von Lingenau kommend in Fahrtrichtung Egg, da verlor sie plötzlich im Bereich einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache die Herrschaft über ihr Fahrzeug. Der Wagen kam von der Straße ab, wurde in weiterer Folge regelrecht über eine leichte Geländekuppe katapultiert, überschlug sich und kam schließlich auf den Rädern in einem angrenzenden Feld zum Stillstand.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen das Unfallwrack.
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen das Unfallwrack.(Bild: Shourot Maurice)

Mitfahrer schwer verletzt
Die Fahrerin erlitt bei dem dramatischen Ausritt Verletzungen unbestimmten Grades und musste ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht werden. Deutlich schlimmer erwischte es leider ihren Begleiter: Der 25-Jährige wurde laut Polizei schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch den herbeigeeilten Notarzt ist er ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert worden. Ein bei der Lenkerin durchgeführter Alkotest verlief negativ. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden, auch die Wiese wurde sichtlich in Mitleidenschaft gezogen.

Beide Fahrzeuginsassen mussten ins Spital gebracht werden.
Beide Fahrzeuginsassen mussten ins Spital gebracht werden.(Bild: Shourot Maurice)

Großaufgebot im Einsatz
Neben zwei Polizeistreifen standen die Rettung Egg mit zwei Fahrzeugen, ein Notarzt sowie ein First Responder im Einsatz. Die Feuerwehr Egg-Großdorf war mit 20 Mann vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und die Bergungsarbeiten zu unterstützen.

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