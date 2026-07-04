Neue Personalchefin für die Vorarlberger Polizei

Die Personalabteilung der Vorarlberger Landespolizeidirektion hat seit April eine neue Leiterin. Am vergangenen Donnerstag wurde Kommissärin Theresa Breuß das Ernennungsdekret feierlich überreicht. Die 31-Jährige folgt auf Filipe Studer nach.
Der offizielle Festakt fand in Nüziders statt. Dort erhielt Theresa Breuß aus den Händen von Landespolizeidirektorin Uta Bachmann und Martina Schönherr, Vorständin der Abteilung Inneres und Sicherheit des Amtes der Vorarlberger Landesregierung, jenes Dekret, das sie formell zur Chefin der Personalabteilung der Vorarlberger Polizei macht. Die Juristin ist bereits seit April in dieser Funktion tätig.
Steile Karriere bei der Exekutive
Landespolizeidirektorin Bachmann fand in ihrer Rede warme Worte für die neue Personalchefin: „Für die Führung von Personal braucht es Fingerspitzengefühl und Empathie. Beides bringt Theresa Breuß mit. Bereits nach kurzer Zeit hat sie einen frischen Wind in die Personalabteilung gebracht und hat dabei die volle Unterstützung ihres Teams.“ Die 31-Jährige ist seit 2012 bei der Polizei, schloss 2020 ihr Studium der Rechtswissenschaften ab und absolvierte 2023 die Ausbildung zur dienstführenden Beamtin. Zuletzt war sie mit der stellvertretenden Leitung der Logistikabteilung betraut, ehe sie die neue Position übernahm.
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