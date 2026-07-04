Neue Personalchefin für die Vorarlberger Polizei

Steile Karriere bei der Exekutive

Landespolizeidirektorin Bachmann fand in ihrer Rede warme Worte für die neue Personalchefin: „Für die Führung von Personal braucht es Fingerspitzengefühl und Empathie. Beides bringt Theresa Breuß mit. Bereits nach kurzer Zeit hat sie einen frischen Wind in die Personalabteilung gebracht und hat dabei die volle Unterstützung ihres Teams.“ Die 31-Jährige ist seit 2012 bei der Polizei, schloss 2020 ihr Studium der Rechtswissenschaften ab und absolvierte 2023 die Ausbildung zur dienstführenden Beamtin. Zuletzt war sie mit der stellvertretenden Leitung der Logistikabteilung betraut, ehe sie die neue Position übernahm.