Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Breuß folgt auf Studer

Neue Personalchefin für die Vorarlberger Polizei

Vorarlberg
04.07.2026 14:15
Landespolizeidirektorin Uta Bachmann, Theresa Breuß und Martina Schönherr.
Landespolizeidirektorin Uta Bachmann, Theresa Breuß und Martina Schönherr.(Bild: Polizei Vorarlberg)

Die Personalabteilung der Vorarlberger Landespolizeidirektion hat seit April eine neue Leiterin. Am vergangenen Donnerstag wurde Kommissärin Theresa Breuß das Ernennungsdekret feierlich überreicht. Die 31-Jährige folgt auf Filipe Studer nach.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der offizielle Festakt fand in Nüziders statt. Dort erhielt Theresa Breuß aus den Händen von Landespolizeidirektorin Uta Bachmann und Martina Schönherr, Vorständin der Abteilung Inneres und Sicherheit des Amtes der Vorarlberger Landesregierung, jenes Dekret, das sie formell zur Chefin der Personalabteilung der Vorarlberger Polizei macht. Die Juristin ist bereits seit April in dieser Funktion tätig.

Steile Karriere bei der Exekutive
Landespolizeidirektorin Bachmann fand in ihrer Rede warme Worte für die neue Personalchefin: „Für die Führung von Personal braucht es Fingerspitzengefühl und Empathie. Beides bringt Theresa Breuß mit. Bereits nach kurzer Zeit hat sie einen frischen Wind in die Personalabteilung gebracht und hat dabei die volle Unterstützung ihres Teams.“ Die 31-Jährige ist seit 2012 bei der Polizei, schloss 2020 ihr Studium der Rechtswissenschaften ab und absolvierte 2023 die Ausbildung zur dienstführenden Beamtin. Zuletzt war sie mit der stellvertretenden Leitung der Logistikabteilung betraut, ehe sie die neue Position übernahm.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
04.07.2026 14:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
14° / 25°
Symbol heiter
Bludenz
14° / 28°
Symbol heiter
Dornbirn
15° / 27°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
14° / 28°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Es kam auch zu gewaltsamen Ausschreitungen in Erfurt.
Zusammenstöße
Demonstranten wollten AfD-Parteitag verhindern
Das Donauinselfest in Wien könnte laut ÖAMTC die Reisewelle zu Beginn der Sommerferien verzögern ...
Ferienbeginn im Osten
ÖAMTC: Donauinselfest verzögert Reisewelle
krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
KI-Ethikerin fordert:
„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
125.169 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
116.332 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
112.540 mal gelesen
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
1059 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
915 mal kommentiert
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
Österreich
Viele Kinder sprechen „wochenlang kein Deutsch“
578 mal kommentiert
Im Osten ist heute Zeugnisvergabe.
Mehr Vorarlberg
Breuß folgt auf Studer
Neue Personalchefin für die Vorarlberger Polizei
Schneiders Brille
Rot wird röter: Sehschwäche der Klimawandelleugner
Traumfinale perfekt
Youngster Taucher fordert Langmann im Endspiel
Urteil in Vorarlberg
Bodensee-Kormoranen geht es weiter an den Kragen
Unfall in Vorarlberg
24-Jährige kommt von Straße ab: Pkw überschlagen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf