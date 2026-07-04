Ein Logen-Aussichtsplatz über der Bielerhöhe

Das Stängellose Leimkraut zählt zu den charakteristischen Pflanzen der alpinen Höhenstufe. Es wächst bevorzugt auf felsigen, kargen Standorten sowie in Schuttfluren und bildet dort dichte, polsterförmige Teppiche. Diese Wuchsform schützt die Pflanze vor eisigem Wind, starken Temperaturschwankungen und dem Austrocknen – ein wichtiger Vorteil in den rauen Bedingungen des Hochgebirges. Zwischen Mai und August schmücken zahlreiche rosafarbene bis purpurrote Blüten die kompakten Polster und setzen leuchtende Farbakzente in der oft steinigen Landschaft. Besonders bei sonnig-warmem Wetter verströmen diese einen honig- bis vanilleartigen Duft, welcher Bestäuber anlockt. Dazu zählen vor allem Hummeln, Schwebfliegen, alpine Wildbienen und verschiedene Schmetterlingsarten. Hummeln spielen dabei eine besonders wichtige Rolle, da sie auch bei niedrigen Temperaturen und wechselhaftem Wetter fliegen können. Das Stängellose Leimkraut ist eine langlebige Art, deren Polster über viele Jahrzehnte wachsen können. Sie bietet Insekten eine wertvolle Nahrungsquelle und trägt dazu bei, den Boden zu stabilisieren. Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit gilt sie als eine der am besten an das Leben im Hochgebirge angepassten Blütenpflanzen Europas.