Rot wird röter: Sehschwäche der Klimawandelleugner

Es war in den vergangenen Wochen heiß, sehr heiß sogar. Da kann auch schon mal der Kopf zulasten der Logik überhitzen. „Krone“-Kolumnist Robert über Menschen, die sich darüber beschweren, dass Wetterkarten im Fernsehen röter heute eingefärbt sind als früher.
Das Hochdruckgebiet über Mittel- und Westeuropa der vergangenen Wochen bringt die Gehirne der Klimawandelskeptiker zum Sieden. Anstatt Erfrischung zu suchen und, ehe man verschwörerische Posts in den sozialen Netzwerken absetzt, das Zimmer auf Durchzug zu stellen oder sich den Kopf mit einem nassen Handtuch zu kühlen, sieht man rot, und zwar röter als früher.
Damals seien nämlich die Wetterkarten im Fernsehen nicht so alarmierend rot eingefärbt gewesen, networken die Hitzköpfe. Die Klima-Panikmache werde von den Fernsehanstalten ganz bewusst geschürt. Heiß sei es immer gewesen, aber die Wetterkarten nie derart gespenstisch rot.
Eine Recherche der APA kommt jedoch zu einem anderen Schluss. Die Autoren (faktencheck@apa.at) halten entgegen, dass die kräftigen Rottöne einen ganz banalen Grund haben: Es wird tatsächlich immer wärmer. Dazu reiche ein Blick auf die Wetterdaten der vergangenen Jahre. ZAMG-Pressesprecher Thomas Wostal sagt im Gespräch mit der APA, dass die Wetterkarten einfach höher auflösend geworden sind. Heute bestünden die Temperaturkarten von Österreich aus fast 84.000 Bildpunkten, was ungefähr einem Pixel pro Quadratkilometer entspricht. Durch diese höhere Auflösung der Karten könne der Eindruck entstehen, dass die Farben eindringlicher wirken, argumentiert der ORF-Grafiker Alexander Cech, der für das Design der Wetterkarten zuständig ist.
Also. Entwarnung an alle Hitzköpfe. Das Handtuch wechseln und den Kopf weiter kühlen!
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