Rot wird röter: Sehschwäche der Klimawandelleugner

Eine Recherche der APA kommt jedoch zu einem anderen Schluss. Die Autoren (faktencheck@apa.at) halten entgegen, dass die kräftigen Rottöne einen ganz banalen Grund haben: Es wird tatsächlich immer wärmer. Dazu reiche ein Blick auf die Wetterdaten der vergangenen Jahre. ZAMG-Pressesprecher Thomas Wostal sagt im Gespräch mit der APA, dass die Wetterkarten einfach höher auflösend geworden sind. Heute bestünden die Temperaturkarten von Österreich aus fast 84.000 Bildpunkten, was ungefähr einem Pixel pro Quadratkilometer entspricht. Durch diese höhere Auflösung der Karten könne der Eindruck entstehen, dass die Farben eindringlicher wirken, argumentiert der ORF-Grafiker Alexander Cech, der für das Design der Wetterkarten zuständig ist.