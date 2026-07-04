Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schneiders Brille

Rot wird röter: Sehschwäche der Klimawandelleugner

Vorarlberg
04.07.2026 13:15
Mit der Hitze kommen nicht alle Menschen gleich gut klar.
Mit der Hitze kommen nicht alle Menschen gleich gut klar.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Es war in den vergangenen Wochen heiß, sehr heiß sogar. Da kann auch schon mal der Kopf zulasten der Logik überhitzen. „Krone“-Kolumnist Robert über Menschen, die sich darüber beschweren, dass Wetterkarten im Fernsehen röter heute eingefärbt sind als früher. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Hochdruckgebiet über Mittel- und Westeuropa der vergangenen Wochen bringt die Gehirne der Klimawandelskeptiker zum Sieden. Anstatt Erfrischung zu suchen und, ehe man verschwörerische Posts in den sozialen Netzwerken absetzt, das Zimmer auf Durchzug zu stellen oder sich den Kopf mit einem nassen Handtuch zu kühlen, sieht man rot, und zwar röter als früher.

Damals seien nämlich die Wetterkarten im Fernsehen nicht so alarmierend rot eingefärbt gewesen, networken die Hitzköpfe. Die Klima-Panikmache werde von den Fernsehanstalten ganz bewusst geschürt. Heiß sei es immer gewesen, aber die Wetterkarten nie derart gespenstisch rot.

Lesen Sie auch:
Über dem Bodensee fand Robert Schneider das pure Glück.
Schneiders Brille
Die Märklin-Bahn über dem Bodensee
28.06.2026
Schneiders Brille
Wo ist die nächste Telefonzelle?
20.06.2026
Schneiders Brille
Die Leiden des Rentners
07.06.2026

Eine Recherche der APA kommt jedoch zu einem anderen Schluss. Die Autoren (faktencheck@apa.at) halten entgegen, dass die kräftigen Rottöne einen ganz banalen Grund haben: Es wird tatsächlich immer wärmer. Dazu reiche ein Blick auf die Wetterdaten der vergangenen Jahre. ZAMG-Pressesprecher Thomas Wostal sagt im Gespräch mit der APA, dass die Wetterkarten einfach höher auflösend geworden sind. Heute bestünden die Temperaturkarten von Österreich aus fast 84.000 Bildpunkten, was ungefähr einem Pixel pro Quadratkilometer entspricht. Durch diese höhere Auflösung der Karten könne der Eindruck entstehen, dass die Farben eindringlicher wirken, argumentiert der ORF-Grafiker Alexander Cech, der für das Design der Wetterkarten zuständig ist.

Also. Entwarnung an alle Hitzköpfe. Das Handtuch wechseln und den Kopf weiter kühlen!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
04.07.2026 13:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
14° / 25°
Symbol heiter
Bludenz
14° / 28°
Symbol heiter
Dornbirn
15° / 27°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
14° / 28°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Es kam auch zu gewaltsamen Ausschreitungen in Erfurt.
Zusammenstöße
Demonstranten wollten AfD-Parteitag verhindern
Das Donauinselfest in Wien könnte laut ÖAMTC die Reisewelle zu Beginn der Sommerferien verzögern ...
Ferienbeginn im Osten
ÖAMTC: Donauinselfest verzögert Reisewelle
krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
KI-Ethikerin fordert:
„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
125.169 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
116.332 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
112.540 mal gelesen
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
1059 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
915 mal kommentiert
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
Österreich
Viele Kinder sprechen „wochenlang kein Deutsch“
578 mal kommentiert
Im Osten ist heute Zeugnisvergabe.
Mehr Vorarlberg
Schneiders Brille
Rot wird röter: Sehschwäche der Klimawandelleugner
Traumfinale perfekt
Youngster Taucher fordert Langmann im Endspiel
Urteil in Vorarlberg
Bodensee-Kormoranen geht es weiter an den Kragen
Unfall in Vorarlberg
24-Jährige kommt von Straße ab: Pkw überschlagen
Tiefe Wunde zugefügt
„Ich wollte ihm mit dem Messer nur Angst einjagen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf