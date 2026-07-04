Bodensee-Kormoranen geht es weiter an den Kragen

Gutachten stützen die Entscheidung des Gerichts

Die Tierschützer vertraten hingegen in ihrer Beschwerde eine andere Position: Nicht die Kormorane seien schuld am Rückgang des Fischbestandes, sondern der Klimawandel. Außerdem wurde moniert, dass bei unzähligen Bäumen am Bodenseeufer die Äste abgeschnitten werden, um zu verhindern, dass die Vögel dort brüten. Das Gericht folgte dieser Argumentation nicht und stützte sich auf Expertengutachten. In diesen ist auch festgehalten, dass der ätzende Vogelkot den Brutbäumen mehr schadet als ein gezielter Rückschnitt der Äste.