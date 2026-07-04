Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Urteil in Vorarlberg

Bodensee-Kormoranen geht es weiter an den Kragen

Vorarlberg
04.07.2026 11:23
Kormorane am Vorarlberger Bodenseeufer.
Kormorane am Vorarlberger Bodenseeufer.(Bild: Dietmar Stiplovsek)

Naturschützer sind mit einer Beschwerde gegen die Jagd auf Kormorane am Bodensee gescheitert. Das Vorarlberger Landesverwaltungsgericht bestätigte den Abschuss von 300 Vögeln pro Jahr. Die Tiere sind vor allem Fischern ein Dorn im Auge. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Am Vorarlberger Bodenseeufer dürfen weiterhin Kormorane bejagt werden. Wie ORF Vorarlberg berichtet, wies das Landesverwaltungsgericht eine Beschwerde von Naturschützern zurück. Die Bewilligung zum Abschuss von jährlich bis zu 300 Vögeln in der Fußacher Bucht bleibt somit aufrecht. Nach Ansicht des Gerichts ist der Bestand der Vogelart – derzeit gibt es mindestens 1500 Brutpaare am Bodensee – durch diese Maßnahme nicht gefährdet.

Großer Schaden für die Fischerei
Die Lage ist verzwickt: Einerseits ist der Kormoran eine geschützte Art und steht auf der Roten Liste, andererseits sorgt er seit Jahren für Konflikte. Der Grund: Der Vogel ist ein miserabler Nahrungsverwerter und daher sehr gefräßig. Experten schätzen, dass Kormorane jährlich rund 600 Tonnen Fisch aus dem See erbeuten. Zum Vergleich: Die Berufsfischer haben im Vorjahr lediglich 120 Tonnen Fisch gefangen. Die genehmigten Abschüsse sollen die Tiere verscheuchen und den Druck auf die Fischbestände verringern. 

Die Netze der Bodensee-Fischer werden immer leerer.
Die Netze der Bodensee-Fischer werden immer leerer.(Bild: Landwirtschaftskammer)

Gutachten stützen die Entscheidung des Gerichts
Die Tierschützer vertraten hingegen in ihrer Beschwerde eine andere Position: Nicht die Kormorane seien schuld am Rückgang des Fischbestandes, sondern der Klimawandel. Außerdem wurde moniert, dass bei unzähligen Bäumen am Bodenseeufer die Äste abgeschnitten werden, um zu verhindern, dass die Vögel dort brüten. Das Gericht folgte dieser Argumentation nicht und stützte sich auf Expertengutachten. In diesen ist auch festgehalten, dass der ätzende Vogelkot den Brutbäumen mehr schadet als ein gezielter Rückschnitt der Äste. 

Lesen Sie auch:
Am deutschen Bodenseeufer werden im Kampf gegen die Kormorane sogar Drohnen eingesetzt. 
Immer weniger Fische
Vorarlberg fordert EU-weites Kormoranmanagement
03.06.2026
Fischbestand gefährdet
Drohne sprüht Öl auf Kormoran-Nester am Bodensee
20.04.2026
Projekt am Bodensee
Einölen der Eier soll Kormoran-Nachwuchs stoppen
14.01.2026

Politik will Schutzstatus senken
Der zuständige Landesrat Christian Gantner (ÖVP) fordert sogar noch strengere Maßnahmen. Er will, dass Österreich einen Vorstoß auf EU-Ebene für eine Lockerung des Schutzstatus der Kormorane unterstützt, um den Bestand auf ein „akzeptables Niveau“ zu reduzieren. Am deutschen Seeufer, wo die meisten Vögel leben, wählt man derweil einen etwas subtileren Weg: Dort werden Kormoraneier mit Öl besprüht, um den Bruterfolg zu senken.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
04.07.2026 11:23
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
14° / 25°
Symbol heiter
Bludenz
14° / 28°
Symbol heiter
Dornbirn
15° / 28°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
14° / 28°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Das Donauinselfest in Wien könnte laut ÖAMTC die Reisewelle zu Beginn der Sommerferien verzögern ...
Ferienbeginn im Osten
ÖAMTC: Donauinselfest verzögert Reisewelle
krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
KI-Ethikerin fordert:
„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
krone.tv fragt nach
Mehrwertsteuersenkung? „Bringt kaum Entlastung!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
121.319 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
114.395 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
112.493 mal gelesen
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
1055 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
915 mal kommentiert
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
Österreich
Junge Gewerkschafter tourten zur Flüchtlingsroute
636 mal kommentiert
Meistens stehen bei der Gewerkschaft die Anliegen der Arbeitnehmer im Fokus. Doch eine Reise zur ...
Mehr Vorarlberg
Urteil in Vorarlberg
Bodensee-Kormoranen geht es weiter an den Kragen
Unfall in Vorarlberg
24-Jährige kommt von Straße ab: Pkw überschlagen
Tiefe Wunde zugefügt
„Ich wollte ihm mit dem Messer nur Angst einjagen“
Krone Plus Logo
Vielversprechend?
Norbert Hofer und der österreichische Atomreaktor
„Tor-Trio“ ist weg
Aufsteiger Austria muss gleich 27 Tore „ersetzen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf