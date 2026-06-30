Friedrichshof: Neue Schule für Wohlfahrtspflege

Erster Kurs für Heimhilfen ab Spätherbst

Am 16. November wird mit einem Kurs für Heimhilfen gestartet. „Die Ausbildung wird zwischen dreieinhalb und vier Monaten dauern“, erklärt Krames. Sie beinhaltet 200 Stunden Theorie und 200 Stunden Praxis. „Hier sind wir natürlich auf die verschiedenen Organisationen angewiesen, die uns Praxisplätze zur Verfügung stellen können. Es gibt aber bereits gute Gespräche“, so die Ausbildungsleiterin.