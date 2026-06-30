Friedrichshof: Neue Schule für Wohlfahrtspflege

Die Akademie für Wohlfahrtspflege hat am Friedrichshof ihre Zelte aufgeschlagen. Im Herbst startet der erste Kurs.
Die Gesellschaft wird älter, was bekanntermaßen einige Herausforderungen mit sich bringt. So brauchen viele betagtere Menschen irgendwann Hilfe im Alltag.
Hier möchte das Team der Akademie der Wohlfahrtspflege Burgenland Abhilfe schaffen.
„Wir verstehen uns als Anlaufstelle für Aus- und Weiterbildungen im Sozialberufsbereich“, erklärt Ausbildungsleiterin Sabine Krames. Ein Heim gefunden hat die neue Akademie, die aber bereits auf ein Know-how von einer zehnjährigen Tätigkeit in Niederösterreich zurückgreifen kann, am Friedrichshof in Zurndorf.
Erster Kurs für Heimhilfen ab Spätherbst
Am 16. November wird mit einem Kurs für Heimhilfen gestartet. „Die Ausbildung wird zwischen dreieinhalb und vier Monaten dauern“, erklärt Krames. Sie beinhaltet 200 Stunden Theorie und 200 Stunden Praxis. „Hier sind wir natürlich auf die verschiedenen Organisationen angewiesen, die uns Praxisplätze zur Verfügung stellen können. Es gibt aber bereits gute Gespräche“, so die Ausbildungsleiterin.
Das Team besteht aus ihr selbst, einer Kommunikationstrainerin, einer Pharmazeutin, einer Juristin und einer Gesundheits- und Krankenpflegerin.
Auch die Zusammenarbeit mit dem AMS wird angestrebt. 25 Ausbildungsplätze am Friedrichshof sind bewilligt, wer sich über die Voraussetzungen für den Kurs informieren oder sich anmelden möchte, kann sich unter afw-burgenland.at schlaumachen.
„Wir sehen unsere Kernaufgabe in sozialer Nachhaltigkeit und sind bereit, die Zukunft ein Stück weit positiv beeinflussen zu wollen“, so Krames. Wer die Ausbildung macht, bekommt auch ein fertiges Buch. Extra-Literatur zum Kurs muss also nicht zwingend erworben werden.
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