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„Macht mich sprachlos“

ZDF-Expertin rechnet knallhart mit Nagelsmann ab

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
30.06.2026 10:01
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Deutliche Worte nach der Blamage! Nach dem überraschenden WM-Aus von Deutschland gegen Paraguay rechnet ZDF-Expertin Fritzy Kromp, seit 2025 Trainerin der Frauenmannschaft von Werder Bremen, mit Bundestrainer Julian Nagelsmann ab.

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Im Fokus steht die Personalie Nick Woltemade. Der Stürmer von Newcastle United war im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay erst kurz vor Ende der regulären Spielzeit eingewechselt worden. Es war sein erster Einsatz bei dieser Weltmeisterschaft.

Nick Woltemade
Nick Woltemade(Bild: AP/Martin Meissner)

„Man hat ihn gekillt“
Im Elfmeterschießen versagten dem sonst so sicheren Schützen dann die Nerven. Für Expertin Fritzy Kromp eine Folge der Entscheidungen von Julian Nagelsmann. „Dass ein Nick Woltemade, der heute im K.-o.-Spiel seinen ersten Einsatz bekommt, einen entscheidenden Elfmeter verschießt, ist für mich auch irgendwo naheliegend. Das ist natürlich ein hoch bezahlter, sehr guter Fußballer, der am Fließband Elfmeter schießen kann, aber nicht in so einer Situation“, so die 41-Jährige.

Fritzy Kromp kritisiert Julian Nagelsmann.
Fritzy Kromp kritisiert Julian Nagelsmann.(Bild: Krone-Collage/Krone KREATIV/ZDF, AFP/MEGAN BRIGGS)

Und sie legt nach: „Ich finde, man hat ihn gefühlt gekillt und heute brauchst du ihn und dass er dann nicht funktionieren kann, so etwas macht mich sprachlos. Sowas ist auch undankbar für den Spieler.“

TV-Auftritt „schmallippig“
Neben der sportlichen Kritik am WM-Ausscheiden sorgt auch der TV-Auftritt von Nagelsmann für teils kritische Reaktionen gesorgt. Im ZDF-Interview reagierte der 38-Jährige mehrfach schroff und kurz angebunden auf die Fragen von Moderatorin Lili Engels und wirkte mit zunehmender Zeit immer angefressener.

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Im ZDF-Studio bezeichnet Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein den Auftritt anschließend als ein „bisschen schmallippig“. Kromp spricht von „dünnhäutig“. Nach einem späteren Interview mit Manuel Neuer sieht sie bei dem Keeper und zuvor auch anderen interviewten Nationalspielern eine andere Reaktion. „Da siehst du halt schon, dass wirklich eine Betroffenheit da ist, dass sie demütig sind. Dass es ihnen auch total leidtut“, so Kromp.

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