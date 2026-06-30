ZDF-Expertin rechnet knallhart mit Nagelsmann ab

„Man hat ihn gekillt“

Im Elfmeterschießen versagten dem sonst so sicheren Schützen dann die Nerven. Für Expertin Fritzy Kromp eine Folge der Entscheidungen von Julian Nagelsmann. „Dass ein Nick Woltemade, der heute im K.-o.-Spiel seinen ersten Einsatz bekommt, einen entscheidenden Elfmeter verschießt, ist für mich auch irgendwo naheliegend. Das ist natürlich ein hoch bezahlter, sehr guter Fußballer, der am Fließband Elfmeter schießen kann, aber nicht in so einer Situation“, so die 41-Jährige.