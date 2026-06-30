Angelina Jolie macht schockierende Liebesbeichte

„Leben hat mich ein bisschen gebrochen“

Deshalb glaube sie mittlerweile auch wieder, dass sie beides sein kann: eine engagierte Mutter und eine Frau, die auch lieben kann. Aktuell verändere sich daher viel in ihrem Leben, erklärte Jolie abschließend. „Aber auf eine Weise, mit der ich nicht gerechnet habe. Ich habe nicht das Gefühl, mit 51 darüber nachzudenken, älter zu werden. Ich denke vielmehr, dass ich wieder leben muss. Wieder frei sein muss. Auf eine Art hat mich das Leben wohl ein bisschen gebrochen.“