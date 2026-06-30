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„Keine Dates seit ...“

Angelina Jolie macht schockierende Liebesbeichte

Society International
30.06.2026 09:12
Angelina Jolie verriet jetzt ein pikantes Detail über ihr Liebesleben.
Angelina Jolie verriet jetzt ein pikantes Detail über ihr Liebesleben.(Bild: AFP/THOMAS SAMSON)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Sie gilt als eine der schönsten Frauen Hollywoods, weshalb diese Beichte für viele Fans wohl überraschend kommt. Denn Angelina Jolie machte jetzt ein seltenes, aber umso persönlicheres Geständnis: Seit dem Ehe-Aus mit Brad Pitt herrscht bei ihr eine absolute Liebes-Flaute!

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„Um ehrlich zu sein: Seit meiner Scheidung vor fast zehn Jahren hatte ich kein Date“, plauderte die 51-Jährige jetzt in einem Interview mit „Yahoo Entertainment“ ganz offen aus. 

Zur Erinnerung: Vor fast einem Jahrzehnt, genauer gesagt am 15. September 2016, kam es zum großen Bruch beim einstigen Hollywood-Traumpaar. Jolie reichte nach einem Ausraster von Pitt im Privatjet überraschend die Scheidung ein, beantragte das alleinige Sorgerecht für ihre sechs Kinder. Ein jahrelanger Rosenkrieg sollte folgen.

Die Ehe von Angelina Jolie und Brad Pitt endete 2016. Seitdem war die Schauspielerin auf keinem ...
Die Ehe von Angelina Jolie und Brad Pitt endete 2016. Seitdem war die Schauspielerin auf keinem Date mehr, wie sie jetzt überraschend zugab.(Bild: AFP/CARL COURT)

Kinder als Lebensmittelpunkt, nicht die Liebe
Seitdem hat die Hollywood-Diva mit dem Thema Liebe also abgeschlossen – auch, wenn es ihr wohl an Angeboten nicht mangeln dürfte. Aber Jolie räumte ein, dass nach der Trennung von Pitt nicht Dates, sondern ihre Kinder im Fokus ihrer Aufmerksamkeit standen. 

„Ich rede mir irgendwie ein, dass dieser Teil meines Lebens nicht im Mittelpunkt steht, wenn ich mich auf meine Kinder und meine Familie konzentriere“, fuhr Jolie im Interview fort. Erklärte aber gleichzeitig, dass ihr neuer Film „Couture“ sie dazu gebracht habe, auch über ihr eigenes Leben nachzudenken. „Und vielleicht bin ich inzwischen wieder ein Stück weit zu der Person geworden, die ich einmal war.“

Töchter inspirierten Jolie
Doch nicht nur die Rolle einer Brustkrebs-Patientin, die als Mutter auch die Liebe findet, habe sie dazu gebracht, sich wieder neu zu finden, sondern auch ihre Töchter, wie die Schauspielerin weiter ausplauderte. „Sie sprechen mit mir wie jungen Frauen, und ich erkenne, was ich mir für sie wünsche. Ich sehe, was ich ihnen mitgeben möchte und woran sie festhalten sollen. Und es erinnert mich irgendwie auch daran, was ich vielleicht selbst verloren habe.“ 

Angelina Jolie mit Tochter Zahara am roten Teppich: Im Interview verriet die Schauspielerin, ...
Angelina Jolie mit Tochter Zahara am roten Teppich: Im Interview verriet die Schauspielerin, dass ihre Töchter sie dazu inspirieren, nicht nur „Mama“ zu sein.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Amy Sussman)

Gleichzeitig würden ihre Töchter sie auch ermutigen, sich nicht nur auf die Familie zu konzentrieren, so Jolie. „Ich glaube, auf gewisse Weise führen sie mich zu meinem früheren Ich zurück. Der Wunsch, dass sie all diese Stärke, Offenheit, Sanftheit, den Glauben und die Entschlossenheit besitzen, erinnert mich daran. Ich glaube, sie wollen mittlerweile, dass ich nicht mehr nur ,Mama‘ bin.“

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„Leben hat mich ein bisschen gebrochen“
Deshalb glaube sie mittlerweile auch wieder, dass sie beides sein kann: eine engagierte Mutter und eine Frau, die auch lieben kann. Aktuell verändere sich daher viel in ihrem Leben, erklärte Jolie abschließend. „Aber auf eine Weise, mit der ich nicht gerechnet habe. Ich habe nicht das Gefühl, mit 51 darüber nachzudenken, älter zu werden. Ich denke vielmehr, dass ich wieder leben muss. Wieder frei sein muss. Auf eine Art hat mich das Leben wohl ein bisschen gebrochen.“

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