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Trump sorgt mit Jubiläumsgeschenk für Spott

Außenpolitik
30.06.2026 09:03
Ob Trump im Geschichtsunterricht aufgepasst hat?
Ob Trump im Geschichtsunterricht aufgepasst hat?(Bild: AP/Julia Demaree Nikhinson)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump hat mit einem angekündigten Geschenk zum 250. Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten für Kritik gesorgt. Auf seiner Plattform Truth Social präsentierte er eine Fotomontage mit einem großen goldenen Staatssiegel an der Fassade des Weißen Hauses. Nur feiert das Weiße Haus gar kein Jubiläum.

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Das Geschenk sei für dessen „250. Jubiläumsjahr“ gedacht, so Trump in einem Posting (siehe unten). Dabei unterlief dem 80-Jährigen jedoch ein historischer Fehler: Nicht das Weiße Haus feiert heuer sein 250-jähriges Bestehen, sondern die USA.

Hier sehen Sie Trumps Beitrag:

(Bild: truthsocial.com/@realDonaldTrump)

Das Weiße Haus wurde erst im Jahr 1800 erstmals bezogen und 1818 in seiner heutigen Form fertiggestellt. Es ist somit höchstens 226 Jahre alt.

Das Weiße Haus

  • Das Weiße Haus wurde zwischen 1792 und 1800 errichtet.
  • Erstmals bezogen wurde es am 1. November 1800 von Präsident John Adams – damals noch unfertig.
  • Im Krieg von 1812 wurde es 1814 von britischen Truppen in Brand gesetzt und danach wiederaufgebaut – Präsident James Monroe zog 1817 ein.
  • Die Portiken, die das heutige äußere Erscheinungsbild stark prägen, kamen später hinzu: der Südportikus 1824, der Nordportikus 1829. 
  • Donald Trump unterzieht das Gebäude gerade einer umfassenden Renovierung, ebenso wie die Hauptstadt Washington – er will nicht nur einen Triumphbogen, sondern auch einen Golfplatz.

Auch die Hauptstadt Washington existierte zur Zeit der Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1776 noch nicht als Regierungssitz. Damals war Philadelphia die Hauptstadt der jungen Vereinigten Staaten.

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Erst Ende 1800 wurden der Präsidentensitz und der Kongress nach Washington verlegt.

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