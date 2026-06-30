Trump sorgt mit Jubiläumsgeschenk für Spott

US-Präsident Donald Trump hat mit einem angekündigten Geschenk zum 250. Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten für Kritik gesorgt. Auf seiner Plattform Truth Social präsentierte er eine Fotomontage mit einem großen goldenen Staatssiegel an der Fassade des Weißen Hauses. Nur feiert das Weiße Haus gar kein Jubiläum.