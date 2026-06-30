Trump sorgt mit Jubiläumsgeschenk für Spott

US-Präsident Donald Trump hat mit einem angekündigten Geschenk zum 250. Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten für Kritik gesorgt. Auf seiner Plattform Truth Social präsentierte er eine Fotomontage mit einem großen goldenen Staatssiegel an der Fassade des Weißen Hauses. Nur feiert das Weiße Haus gar kein Jubiläum.
Das Geschenk sei für dessen „250. Jubiläumsjahr“ gedacht, so Trump in einem Posting (siehe unten). Dabei unterlief dem 80-Jährigen jedoch ein historischer Fehler: Nicht das Weiße Haus feiert heuer sein 250-jähriges Bestehen, sondern die USA.
Hier sehen Sie Trumps Beitrag:
Das Weiße Haus wurde erst im Jahr 1800 erstmals bezogen und 1818 in seiner heutigen Form fertiggestellt. Es ist somit höchstens 226 Jahre alt.
Auch die Hauptstadt Washington existierte zur Zeit der Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1776 noch nicht als Regierungssitz. Damals war Philadelphia die Hauptstadt der jungen Vereinigten Staaten.
Erst Ende 1800 wurden der Präsidentensitz und der Kongress nach Washington verlegt.
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