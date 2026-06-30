„Arsenal hat 60 Prozent seiner Tore so geschossen“

Es ging um das VAR-Drama. Jonathan hatte in der Verlängerung gegen Paraguay schon den vermeintlichen Siegestreffer für Deutschland erzielt. Gefühlt jubelte nicht nur die Mannschaft, sondern die ganze Nation. Bis sich der VAR einschaltete – und in der Entstehung ein Stürmerfoul von Waldemar Anton an Paraguay-Goalie Orlando Gill gesehen haben will. Kein Tor! Es bleibt beim 1:1.