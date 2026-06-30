ÖFB: Viel Luft nach oben – außer bei Trefferquote

Bei ÖFB-Boss Josef Pröll löste das 3:3 gegen Algerien eine „positive Fassungslosigkeit“ aus, bei der Mannschaft Ungläubigkeit. Erst um 4 Uhr in der Früh waren die Spieler zurück in Santa Barbara und im Bett. „Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer mehr als zwei, drei Stunden geschlafen hat“, meinte Ralf Rangnick. „Und dann hat sich jeder gefragt, ob man es geträumt hat oder wirklich passiert ist. Es hatte etwas Surreales.“ Sein Verständnis für Riyad Mahrez, der den Nichtangriffspakt „vergessen“, das 2:3 erzielt hatte, hielt sich zwar in Grenzen: „Vielleicht wollte er in Algerien zum Volksheld werden.“ Im Nachhinein war aber auch Österreichs Teamchef für das Hollywood-Finish dankbar: „Das wird uns jetzt zusätzlich Kraft geben.“