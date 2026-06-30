18-Jähriger: Kaum wiederbelebt, randalierte er

Zweimal wiederbelebt

Erst als sich der Körper des 18-Jährigen nicht mehr regte und zwischen zwei Steinen hängen blieb, wurde ihnen der tödliche Ernst der Lage klar. Nun reagierten sie blitzschnell: Die beiden zogen ihren Freund auf einen Stein und begannen sofort mit der Reanimation. Daraufhin erbrach der 18-Jährige Wasser und kam kurz zu sich, ehe er erneut das Bewusstsein verlor. Passanten alarmierten währenddessen die Rettung und halfen, den jungen Mann von der Steininsel ans Ufer zu bringen. Ein Ersthelfer führte in weiterer Folge fünf Initialbeatmungen durch, woraufhin der Gerettete wieder zu sich kam.