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Badeunfall in Bregenz

18-Jähriger: Kaum wiederbelebt, randalierte er

Chronik
30.06.2026 09:25
An der Achmündung in Bregenz haben sich dramatische Szenen abgespielt.
An der Achmündung in Bregenz haben sich dramatische Szenen abgespielt.(Bild: Stiplovsek Dietmar)

Ein 18-Jähriger wäre am Montagnachmittag beinahe in der Bregenzer Ach ertrunken. Seine Freunde hielten es zunächst für einen Scherz, als sie den Jugendliche wild mit den Händen fuchteln sahen. Erst als der Körper reglos im Wasser trieb, wurde ihnen der Ernst der Lage klar.

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Es waren dramatische Szenen, die sich am Montagnachmittag um kurz nach 16.30 Uhr beim beliebten Badeplatz unweit der Fahrradbrücke über die Bregenzer Ach abgespielt haben. Der 18-Jährige hatte sich dort mit zwei Freunden zum Baden getroffen, dabei wurde auch tüchtig Alkohol konsumiert.

Bei einer zwischenzeitlichen Abkühlung schwamm der 18-Jährige etwas abseits seiner Freunde, da begann er plötzlich, wild mit den Armen zu fuchteln und mit den Händen auf die Wasseroberfläche zu klatschen. Seine Begleiter registrierten das zwar, glaubten aber, dass ihr Kumpel nur zum Scherz den Ertrinkenden spielt – schließlich habe er das in Vergangenheit schon öfter gemacht, gaben sie später der Polizei zu Protokoll. 

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Zweimal wiederbelebt
Erst als sich der Körper des 18-Jährigen nicht mehr regte und zwischen zwei Steinen hängen blieb, wurde ihnen der tödliche Ernst der Lage klar. Nun reagierten sie blitzschnell: Die beiden zogen ihren Freund auf einen Stein und begannen sofort mit der Reanimation. Daraufhin erbrach der 18-Jährige Wasser und kam kurz zu sich, ehe er erneut das Bewusstsein verlor. Passanten alarmierten währenddessen die Rettung und halfen, den jungen Mann von der Steininsel ans Ufer zu bringen. Ein Ersthelfer führte in weiterer Folge fünf Initialbeatmungen durch, woraufhin der Gerettete wieder zu sich kam.

Beruhigungsmittel verabreicht
Kurz darauf trafen auch schon die Rettungskräfte ein und übernahmen die Behandlung. Dabei zeigte sich der 18-Jährige jedoch zunehmend aufbrausend und aggressiv, weshalb ihm ein Beruhigungsmittel verabreicht werden musste. Anschließend ging es mit der Rettung ins Spital, begleitet wurde der Transport von einer Polizeistreife. 

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