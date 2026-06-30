„Fleisch geschnitten“: Frau mit Machete verletzt

Der 33-Jährige habe in der Küche Fleisch geschnitten, um das Essen zuzubereiten. Dabei sei es zum Streit gekommen. „Ich fühle mich schon ein bisschen schuldig“, erklärt der Angeklagte. Es habe Diskussionen wegen einer anderen Frau gegeben. Beim Umdrehen habe er sie dann unabsichtlich getroffen. „Ich wollte sie nicht verletzen. Sie ist so nahe bei mir gestanden“, betont der 33-Jährige vor Gericht. Ein Detail sorgt dabei für Verwunderung: „Sie haben mit einer Machete Essen zubereitet?“, will Herr Rat vom 33-Jährigen wissen. Aus Sicht des Angeklagten nicht ungewöhnlich.