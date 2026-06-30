„Fleisch geschnitten“: Frau mit Machete verletzt

Ein 33-Jähriger stand nun wegen schwerer Körperverletzung an seiner früheren Ehefrau vor Gericht: „Ich habe sie unabsichtlich beim Fleisch schneiden erwischt“.
Eine acht Zentimeter lange Schnittwunde am Unterarm seiner Ehefrau brachte einen 33-Jährigen mehr als zwei Jahre später nun vor Gericht in St. Pölten. Im Februar 2024 soll der gebürtige Tschetschene seine damalige Gattin mit einer Machete attackiert und verletzt haben. Nun musste sich der Mann wegen schwerer Körperverletzung verantworten.
Der 33-Jährige habe in der Küche Fleisch geschnitten, um das Essen zuzubereiten. Dabei sei es zum Streit gekommen. „Ich fühle mich schon ein bisschen schuldig“, erklärt der Angeklagte. Es habe Diskussionen wegen einer anderen Frau gegeben. Beim Umdrehen habe er sie dann unabsichtlich getroffen. „Ich wollte sie nicht verletzen. Sie ist so nahe bei mir gestanden“, betont der 33-Jährige vor Gericht. Ein Detail sorgt dabei für Verwunderung: „Sie haben mit einer Machete Essen zubereitet?“, will Herr Rat vom 33-Jährigen wissen. Aus Sicht des Angeklagten nicht ungewöhnlich.
Dann folgt die – auch für die Verteidigung – unerwartete Wende: Vor Gericht hält die Ex-Frau ihre Aussage vor der Polizei nicht (ganz) aufrecht. Sie sei damals sehr eifersüchtig gewesen. Die Verletzung mit dem Messer sei unabsichtlich passiert. Vielmehr habe es sich auch eher um ein sehr scharfes Fleischermesser gehandelt, versucht sie, die Version einer Macheten-Attacke zu entkräften. „Ich war wütend auf ihn“, gibt die 25-Jährige vor Gericht zu Protokoll.
Freispruch für Angeklagten
Die Verletzung habe eigentlich auch gar nicht wehgetan. Nach sieben Jahren Ehe und einem gemeinsamen Kind habe sie ihre Aussage nun revidiert. Heute hätten die beiden keinen Kontakt mehr. Während die Staatsanwaltschaft noch im Gerichtssaal den Vorwurf der Falschaussage gegen die 25-Jährige erhebt, wird ihr Ex-Mann freigesprochen.
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