Warum Radprofi Haller auf frühen Zeitverlust setzt

Geschafft! Der Kärntner Radprofi Marco Haller wurde am Montag von seinem Team „Tudor Pro Cycling“ für seine elfte Tour de France nominiert. Sein Rennstall geht voll auf Etappensiege und Ausreißergruppen los: „Wir sind gut aufgestellt, wollen aktiv sein.“ Der Oberösterreicher Felix Großschartner fährt indes als Helfer von Superstar Tadej Pogacar (UAE Emirates) zum Start nach Barcelona am Samstag.
Sein Kumpel Bernie Eisel ist mit zwölf Tour-Teilnahmen zwar weiterhin die Nummer eins Österreichs. Mit seinem elften Start beim „Grand Depart“, der heuer in Barcelona ist, rückt Marco Haller aber schon nahe ran. „Die Tour ist im Radsport einfach das Größte, egal, wie oft man vorher schon dabei war. Ich freue mich total, dass ich nominiert wurde“, freut sich der Klagenfurter.
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