Warum Radprofi Haller auf frühen Zeitverlust setzt

Sein Kumpel Bernie Eisel ist mit zwölf Tour-Teilnahmen zwar weiterhin die Nummer eins Österreichs. Mit seinem elften Start beim „Grand Depart“, der heuer in Barcelona ist, rückt Marco Haller aber schon nahe ran. „Die Tour ist im Radsport einfach das Größte, egal, wie oft man vorher schon dabei war. Ich freue mich total, dass ich nominiert wurde“, freut sich der Klagenfurter.