Stocker: „Zeit für den nächsten EU-Beitritt“

„Wenn wir über die Zukunft der EU sprechen, müssen wir auch über die Erweiterung, die Sicherheit und Stabilität Europas sprechen“, sagte Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP)“ in ihrer Rede bei der EVP-Versammlung. Die EU-Erweiterung sei schon viel zu lange ins Stocken geraten. Montenegro müsse so bald wie möglich beitreten. Das sei sowohl ein Signal innerhalb der EU als auch für die anderen Beitrittsländer. Die Westbalkanstaaten müssten gegenüber der Ukraine und Moldau gleichbehandelt werden.