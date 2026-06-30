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Laufsteg-Debüt mit 16

Laetitia Castas Tochter begeistert bei Jacquemus

Society International
30.06.2026 10:09
Porträt von krone.at
Von krone.at

Was für ein Auftritt! Bei der spektakulären Jacquemus-Modenschau auf Korsika zog eine junge Nachwuchs-Schönheit alle Blicke auf sich: Athena Accorsi (16), die Tochter von Supermodel und Schauspielerin Laetitia Casta (48).

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Vor der atemberaubenden Kulisse des berühmten Leuchtturms von Pietra wurde die Teenagerin am Sonntagabend zum großen Star des Defilees. Mit ihren markanten Gesichtszügen, dem selbstbewussten Gang und ihrer natürlichen Eleganz erinnerte Athena viele Beobachter sofort an ihre berühmte Mutter.

Für die 16-Jährige war der Laufsteg-Moment etwas ganz Besonderes. Athena ist ihren korsischen Wurzeln eng verbunden – und genau dort, auf der französischen Mittelmeerinsel, durfte sie die viel beachtete Show von Star-Designer Simon Porte Jacquemus krönen.

Wie ihre berühmte Mutter: Athena Accorsi (rechts) begeistert bei der Jacquemus-Show auf Korsika ...
Wie ihre berühmte Mutter: Athena Accorsi (rechts) begeistert bei der Jacquemus-Show auf Korsika mit Ausstrahlung, Eleganz und einem überraschend souveränen Auftritt.(Bild: Krone-Collage/AFP/TIZIANA FABI, Jacquemus | Spring Summer 2027 | Le Bonheur)

Emotionaler Schlusspunkt der Show
Zahlreiche prominente Gäste verfolgten das Event, als Athena souverän über den Laufsteg schritt und den emotionalen Schlusspunkt der Show setzte. Für viele Modefans steht fest: Hier wächst die nächste große Model-Hoffnung heran.

Mit ihrem umjubelten Auftritt tritt Athena Accorsi endgültig aus dem Schatten ihrer berühmten Mutter – und beweist, dass der Model-Glanz offenbar in der Familie liegt.

Huppert und Shipka ließen sich Event nicht entgehen
Unter den Gästen der glamourösen Jacquemus-Show tummelte sich jede Menge internationale Prominenz. Für Blitzlichtgewitter sorgten unter anderem das US-Model Sandra Shehab, die kanadische Unternehmerin und Content-Creatorin Ro Brahmand sowie die kanadische Fashion-Influencerin Ruby Lyn.

Ebenfalls über den roten Teppich schritten die britische Singer-Songwriterin Sienna Spiro, Hollywood-Star Kiernan Shipka („Chilling Adventures of Sabrina“) und Frankreichs Schauspiel-Legende Isabelle Huppert.

Alle Promi-Gäste der Jacquemus-Show sehen Sie in unserer Bildergalerie! Von Hollywood-Star Kiernan Shipka über Frankreichs Film-Ikone Isabelle Huppert bis hin zu Influencerinnen und internationalen Fashion-Stars:

Kiernan Shipka
Kiernan Shipka(Bild: AFP/PASCAL POCHARD-CASABIANCA)
Isabelle Huppert
Isabelle Huppert(Bild: AFP/PASCAL POCHARD-CASABIANCA)
Tina Kunakey
Tina Kunakey(Bild: AFP/PASCAL POCHARD-CASABIANCA)
Alexandra Malena Leclerc
Alexandra Malena Leclerc(Bild: AFP/PASCAL POCHARD-CASABIANCA)
Eye Haïdara
Eye Haïdara(Bild: AFP/PASCAL POCHARD-CASABIANCA)
Park Seo-joon
Park Seo-joon(Bild: AFP/PASCAL POCHARD-CASABIANCA)
Liline Jacquemus
Liline Jacquemus(Bild: AFP/PASCAL POCHARD-CASABIANCA)
Manon Bannerma
Manon Bannerma(Bild: AFP/PASCAL POCHARD-CASABIANCA)
Astrid Boutrot
Astrid Boutrot(Bild: AFP/PASCAL POCHARD-CASABIANCA)
Ruby Lyn
Ruby Lyn(Bild: AFP/PASCAL POCHARD-CASABIANCA)
Amina Muaddi
Amina Muaddi(Bild: AFP/PASCAL POCHARD-CASABIANCA)
Ghjuvanna Benedetti
Ghjuvanna Benedetti(Bild: AFP/PASCAL POCHARD-CASABIANCA)
Albert Ayal
Albert Ayal(Bild: AFP/PASCAL POCHARD-CASABIANCA)
Quenlin Blackwell
Quenlin Blackwell(Bild: AFP/PASCAL POCHARD-CASABIANCA)
Micah Kannike
Micah Kannike(Bild: AFP/PASCAL POCHARD-CASABIANCA)

Doch trotz der hochkarätigen Gästeliste war es am Ende Athena Accorsi, die mit ihrem großen Laufsteg-Moment allen die Show stahl.

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