Society-Legende Friedrich Schiller gestorben

„Bin sehr betroffen und betrübt“

Diese bestätigte am Montag auch gegenüber der „Krone“ den Tod von Schiller: „Ja, es stimmt, ich wurde gestern informiert. Ich bin sehr betroffen und betrübt, habe einen langjährigen Weggefährten verloren, sehr tragisch! Ruhe in Frieden, lieber Friedrich!“