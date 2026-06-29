Society-Legende Friedrich Schiller gestorben

Trauer um eine Society-Legende: Friedrich Schiller, Ehemann von Jeannine Schiller, ist im Alter von 78 Jahren verstorben, wie „Mausi“ Lugner der „Krone“ bestätigte.
Schiller machte sich in Österreich mit seinen Kindermodengeschäften einen Namen, fühlte sich aber an der Seite seiner Ehefrau Jeannine auch auf dem Society-Parkett pudelwohl. Das schillernde Pärchen war auf zahlreichen Galas und Promi-Veranstaltungen gern gesehener Gast.
Widmete letzte Jahre seiner Jeannine
Zuletzt wurde es öffentlich ruhiger um Schiller. Der Grund war die Demenz seiner Ehefrau Jeannine, über die der Unternehmer mehrmals offen sprach und die er liebevoll pflegte.
Ganz vom Society-Leben hatte sich Schiller trotz der Erkrankung seiner Gattin nicht zurückgezogen. Er feierte zuletzt etwa noch Anfang Juni gemeinsam mit Christina „Mausi“ Lugner ihren Geburtstag.
„Bin sehr betroffen und betrübt“
Diese bestätigte am Montag auch gegenüber der „Krone“ den Tod von Schiller: „Ja, es stimmt, ich wurde gestern informiert. Ich bin sehr betroffen und betrübt, habe einen langjährigen Weggefährten verloren, sehr tragisch! Ruhe in Frieden, lieber Friedrich!“
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