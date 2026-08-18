Fast 300.000 Arbeitslose, aber Erntehelfer fehlen!

Seit 1. Jänner 2026 gilt für Erntehelfer im Burgenland laut Kollektivvertrag ein Mindestlohn von 1.870,96 Euro brutto pro Monat bei Vollzeit. Dennoch wird es immer schwieriger, ausreichend Personal aus den besagten Ländern für Ernte-, Sortier- und Verpackungsarbeiten zu finden. Der Grund: Löhne und Beschäftigungsmöglichkeiten der Erntehelfer haben sich in ihren Heimatländern verbessert. Um dem strukturellen Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken, hat die Landwirtschaftskammer daher heuer das Kontingent an Erntehelfern aus Drittstaaten – die meisten kommen aus Serbien, Bosnien, Mazedonien, Georgien und der Ukraine – erstmals um 30 Prozent aufgestockt. Doch schon jetzt ist es vollkommen ausgeschöpft.