Pilot Norbert Hofer: Im Pyjama-Bomber nach Bozen

Danach geht es mit der Seilbahn nach Oberbozen ins Gasthaus Fink. Die Menschen dort nehmen kaum Notiz von den Politikern. In Österreich wäre so etwas unvorstellbar. Parteiobmann Leiter Reber erklärt das durch die „zurückhaltende Mentalität der Südtiroler“ und die „vielen internationalen Gäste“. Danach geht es wieder zum Flughafen. Als Gastgeschenk gibt es „die Landesfarben in flüssiger Form“, also Rot- und Weißwein, und Bilder vom historischen Bozen. Es war ein Tag fast so schön wie daheim.