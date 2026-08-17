17 Burgenländer mussten ihren Deckel abgeben

Die unangekündigte landesweiten Schwerpunktaktion der Polizei am vergangenen Wochenende erwischte manchen Autofahrer am falschen Fuß. Insgesamt 894 Lenker wurden kontrolliert, bei 17 fiel der Alkotest positiv aus. Elf hatten mehr als 0,8 Promille, sechs weitere lagen über 0,5 Promille. Den höchsten Wert hatte ein Lenker aus dem Bezirk Güssing mit 2,11 Promille.