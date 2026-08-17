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Planquadrat

17 Burgenländer mussten ihren Deckel abgeben

Burgenland
17.08.2026 16:00
Archivbild: Bei dem landesweiten Planquadrat führte die Polizei am Freitag der Vorwoche ...
Archivbild: Bei dem landesweiten Planquadrat führte die Polizei am Freitag der Vorwoche zahlreiche Alkohol- und Verkehrskontrollen durch.(Bild: Christian Schulter)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Bei einem landesweiten Planquadrat im Burgenland erwischte die Polizei 17 Alkolenker und fünf Drogenlenker. Auch ein E-Scooter-Fahrer und ein auffällig fahrender Tuk-Tuk-Lenker gerieten ins Visier der Beamten.

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Die unangekündigte landesweiten Schwerpunktaktion der Polizei am vergangenen Wochenende erwischte manchen Autofahrer am falschen Fuß. Insgesamt 894 Lenker wurden kontrolliert, bei 17 fiel der Alkotest positiv aus. Elf hatten mehr als 0,8 Promille, sechs weitere lagen über 0,5 Promille. Den höchsten Wert hatte ein Lenker aus dem Bezirk Güssing mit 2,11 Promille.

Fünf Lenker wurden zudem unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen. Alkoholisiert waren aber nicht nur Autofahrer unterwegs.

Anzeigen: Alkoholisiert mit E-Scooter und Fahrrad unterwegs
In Oberwart stoppte die Polizei einen 45-Jährigen auf einem E-Scooter. Der Mann verweigerte den Alkotest und musste seine Fahrt beenden. Ein 41-jähriger Radfahrer, den die Beamten in Oberwart anhielten, wurde ebenfalls betrunken erwischt. Er wurde angezeigt.

Schlangenlinien mit dem Tuk-Tuk
In Eisenstadt fiel den Beamten zudem ein Tuk-Tuk-Lenker durch seine auffällige Fahrweise auf. Als ihn die Polizei anhielt, verweigerte er den Alkotest. Eine Anzeige folgt. Insgesamt wurden 296 Anzeigen erstattet und 242 Organstrafverfügungen ausgestellt sowie drei Kennzeichen abgenommen.

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