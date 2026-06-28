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Straße von Hormuz: Iran will alleinige Kontrolle

Außenpolitik
28.06.2026 13:40
Ein Schiff der Marine der iranischen Revolutionsgarden auf Kurs auf einen Frachter in der Straße ...
Ein Schiff der Marine der iranischen Revolutionsgarden auf Kurs auf einen Frachter in der Straße von Hormuz(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Iran beansprucht die Kontrolle des Schiffsverkehrs durch die für den Welthandel wichtigen Straße von Hormuz aufs Neue allein für sich. „Die Straße von Hormuz wird innerhalb der kommenden 30 Tage wieder vollständig unter die Verwaltung des Iran gestellt“, sagte Außenminister Abbas Araqchi.

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Die Verantwortung für die Meerenge liege allein beim Iran, bekräftigte er. „Jegliche Einmischung oder der Versuch, parallele Strukturen zu schaffen, würde die Lage weiter verkomplizieren, zusätzliche Spannungen erzeugen und die Wiedereröffnung dieser strategisch zentralen Wasserstraße verzögern.“, sagte Araqchi.

Der Iran hatte die Straße von Hormuz mit Drohungen und Angriffen nach Beginn der Angriffe der USA und Israels den Schiffsverkehr faktisch zum Erliegen gebracht und die Meerenge als Hebel im Ringen um eine Verhandlungslösung in dem Krieg eingesetzt.

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Iran müsste mit dem Oman Lösung aushandeln
Die Öffnung der Straße von Hormuz für die Schifffahrt ist ein zentraler Bestandteil des jüngst vereinbarten Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran. Darin ist festgelegt, dass der Iran während der 60-tägigen Verhandlungen keine Gebühren für die Passage von Schiffen verlangen darf. Wie es danach weitergeht, soll der Iran mit dem Oman aushandeln – unter Beachtung des internationalen Rechts und Einbeziehung der Anrainerstaaten. Völkerrechtler halten Gebühren für problematisch.

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