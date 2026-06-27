Deutscher Bub (7) verbrüht sich mit Gartenschlauch

Lebensgefahr in Dachgeschoßwohnungen

Auch die Feuerwehr ist in Deutschland aktuell im Dauereinsatz. Wie die „Bild“ berichtete, seien am Freitag alleine in Köln sieben Menschen aus Dachgeschoßwohnungen gerettet worden. Alle von ihnen waren bereits in einem lebensbedrohlichen Zustand, ihre Körpertemperatur lag bei über 42 Grad Celsius. Die Feuerwehr Köln sagte, von Angehörigen verständigt worden zu sein. Man habe die Menschen schließlich bewusstlos in ihren Wohnungen gefunden, eine Person musste reanimiert werden. Alle Betroffenen waren am Samstagnachmittag noch in Krankenhäusern.